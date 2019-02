La afirmación fue hecha en Caracol Radio por el alcalde del municipio de Neira, Marino Murillo Franco, quien dijo que esta actividad en la región se practica desde hace muchos años y que en el último tiempo cuenta con la llegada masiva de personas provenientes de otros departamentos, lo que ocasiona graves problemas incluso de salud, como el brote de meningitis del año pasado que registró más de 1.000 casos entre Anserma, Neira y Quinchía en Risaralda.

Indicó que es necesaria una política de estado para que se legalicen estas explotaciones, de tal manera que localidades como Neira, Anserma o Filadelfia, reciban dinero por concepto de regalías gracias a la extracción de oro.

“ Una persona que empiece a trabajar en la minería tiene la posibilidad de ganar algunos días entre 300.000 y 500.000 pesos, por lo que es prácticamente imposible que vuelva a coger un machete para laborar en el campo por 40.000 pesos diarios.

La solución para la minería irregular no es la represión porque la gente sólo quedaría con antecedentes, ya que no se cuenta con un sistema punible eficaz, y después de su partida llegarían otros a establecerse en el territorio. Por eso estamos proponiendo algo similar a lo que se busca en Marmato, donde conjuntamente con los gobiernos nacional y departamental, se quieren comprar los títulos mineros a quienes tienen los permisos pero no los utilizan, ya que así todos podríamos obtener un beneficio “ afirmó.

Aclaró que la alcaldía de Neira tiene identificada la minería ilegal en su jurisdicción desde la zona del kilómetro 41 hasta Irra, pero que es prácticamente imposible lograr el acceso de maquinaria y material suficiente para tapar los cúbicos porque están en la zona del ferrocarril.