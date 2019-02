Las vías son el principal dolor de cabeza para Neira

Así lo reconoció el alcalde de este municipio del norte caldense, Marino Murillo Franco, quien en diálogo con Caracol Radio destacó que ya está en fase de contratación la peatonalización de la Calle Real, y que se está definiendo la implementación de un sistema de cámaras de seguridad internas y externas en la central de sacrificio. Igualmente anunció la construcción de una cancha sintética de fútbol en el barrio La Unión, que es uno de los sectores más deprimidos de la localidad.

Indicó que para este bienio 2-019 – 2.020 el presupuesto es de 2.096 millones de pesos, de los cuales sólo 96 provienen de regalías directas como la explotación de arena o balastro.

Señaló que el municipio pasará en un futuro a tener autonomía para la aprobación de proyectos importantes que implican a la comunidad, como es el caso de la vereda Tapias, donde se tumbó un puente para atravesar el río Cauca durante las construcciones de la Concesión Pacífico Tres, y cuyos habitantes decidirán libremente si en compensación quieren una cancha sintética o un centro de desarrollo comunitario.

Otro de los casos con situación similar se registra en la vereda Aguacatal donde se tienen dos opciones; la construcción de graderías en la cancha de fútbol o la realización de la primera etapa de un centro de atención social.

“ Las vías veredales representan un problema muy grande para Neira a pesar de que algunas están a cargo del departamento, que intenta atenderlas pero tiene en su contra situaciones difíciles como la fuerte ola invernal del año pasado.

No tenemos retroexcavadora ni volqueta, a pesar de que he presentado tres veces el proyecto al concejo municipal, que no lo ha aprobado. Hay localidades como La Merced o Aranzazu, que siendo más pequeñas cuentan con su propio combo de maquinaria mientras nosotros no, por lo que el mantenimiento rutinario de vías no es el mejor.

Espero que el próximo alcalde tenga más suerte con el concejo porque se requiere maquinaria para que los trabajos sean más eficaces, pues había una retroexcavadora que las diferentes administraciones dejaron podrir, y aunque logramos uno de estos vehículos tipo oruga con la DIAN, se encuentra parado hace más de cinco años, por lo que debemos evaluar si vale la pena hacerlo reparar o no.

El camino que nos queda es establecer convenios con las juntas de acción comunal para generar empleo y hacer rendir el poco dinero que tenemos, pues contamos con 300 kilómetros de carreteras y nuestro presupuesto es de 105 millones de pesos, cuando adecuar un solo kilómetro cuesta cerca de 5 millones. Esperamos la firma de un convenio para que la gobernación de Caldas nos colabore con la mitad de los 200 millones de pesos que necesitamos para seguir con este tipo de trabajo articulado con la comunidad, aunque todas las vías se encuentran transitables a pesar de los problemas que puedan tener “ afirmó.

De igual forma salió al paso de las críticas hechas por algunos sectores de la localidad sobre la falta de implementación de estrategias para la mitigación del riesgo, ya que en su concepto el trabajo ha sido muy juicioso. Dijo que no las acepta porque hay planes de contingencia establecidos pero que se debe contar con la colaboración de los habitantes.

Puso como ejemplos la falta de instalación de canales de conducción de aguas lluvias en los predios o las construcciones sin licencia en zonas de peligro, que hacen ineficaces las políticas de estado, lo que contribuye a la generación de tragedias.