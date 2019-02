Confirman detención a tres familiares de alias la "Madame" en Cartagena

El Juez 12 penal municipal con funciones de garantías de Cartagena, Fredy Machado, ratificó la medida de aseguramiento intramuros contra Carlos Enrique Campos Caballero, Gustavo Adolfo Ruíz, y Fabio Ricardo Castro, por los delitos de inducción a la prostitución, trata de personas y concierto para delinquir, conforme a lo solicitado en su momento por la Fiscalía General de la Nación.

Estas tres personas; compañero sentimental, padre y primo de Liliana Campos, alias la "Madame”, presuntamente harían de la red de proxenetismo que lideraría la mujer, quien actualmente se encuentra recluida en la cárcel de San Diego de Cartagena, por los hechos que aún son materia de investigación. Las capturas de los tres señalados se produjeron el pasado 28 de noviembre en la capital de bolívar.

De acuerdo con el ente acusador la "Madame", sería la líder o cabecilla de una red en la ciudad de Cartagena que supuestamente proporcionaba prostitutas a turistas, droga, licor e instrumentalizaba a las mujeres.

Sobre el particular también se imputó a una persona más, Ómar Gómez Campos, pero el Juez de Primera Instancia no accedió a imponer medida de aseguramiento por no estar dada, a su juicio, la inferencia de participación.