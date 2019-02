Piden justicia por intento de feminicidio contra embarazada en Cartagena

Manuela Arvilla de la Mesa del Movimiento Social de Mujeres pidió a las autoridades de Cartagena resultados sobre el caso de Rosmery Álvarez, una joven venezolana que estaba en estado de embarazo, tras ser atacada con un arma blanca a manos de su pareja.

“La Mesa del Movimiento Social de Mujeres rechaza los actos de violencia ocurridos en la madrugada del viernes contra una mujer en el barrio La Troncal. Consideramos estos actos no se deben seguir aceptando en esta ciudad y en el mundo. Nosotras rechazamos igualmente la actitud de las autoridades de esta ciudad por no prestar la debida atención a las situaciones que les suceden a las mujeres. Es un acto que es considerado dentro de la ley como tentativa de feminicidio, situación que amerita una atención debida de las autoridades. Ese señor que ataco a la mujer no debería estar fuera de los calabozos. Esperamos la debida atención de las autoridades y esperamos que la mujer se recupere.”

Rosmery Álvarez y sus hijas se recuperan en un centro asistencial de Cartagena de la agresión.