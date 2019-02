12.000 maestros de Bolívar a paro de 24 horas el jueves 14 de febrero

El Magisterio de Cartagena, Bolívar y Magangué participará activamente en el paro nacional convocado por Fecode para este jueves 14 de febrero.

Más de 12.000 maestros saldrán a las calles para reclamar mejores servicios de salud y para defender la financiación de la educación pública.

En Cartagena los maestros se concentrarán desde las 8.00 de la mañana en el Centro Recreacional Napoleón Perea Castro de donde partirán en caravana de buses hasta la Clínica Blaz de Lezo, luego llegarán al Centro Médico Chipre y de ahí a el Castillo de San Felipe de Barajas, allí se movilizarán a pie hasta la Plaza de La Aduana.

Los docentes de los municipios del Carmen de Bolívar, El Guamo, Zambrano, Córdoba, San Jacinto y San Juan Nepomuceno, se concentrarán en el municipio del Carmen de Bolívar, donde realizarán asamblea informativa entre las 8:00 y las 10:00 de la mañana y luego realizarán movilización hasta las sedes de las alcaldía, parque o plaza pública.

Los de los municipios de la zona Momposina (Cicuco, San Fernando, Margarita, Talaigua Nuevo y Mompox) se concentrarán en el municipio de Mompox, donde realizarán asamblea informativa a partir de las 8:00 a.m. en la sede de la Cooperativa Cooaceded.

Los de los municipios de la zona Los Lobas (Hatillo de Loba, Barranco de Loba, San Martin de Loba, El Peñón y Altos de Rosario) se concentrarán en el municipio de San Martin de Loba, donde realizarán asamblea informativa a partir de las 8:00 a.m. y movilización.

En el municipio certificado de Magangué se realizará una asamblea informativa a partir de las 8:00 a.m., en la sede de la Cooperativa Cooaceded. El resto de las Subdirectivas Municipales, realizarán Asamblea Informativa entre las 7:30 a.m. y las 10:00 a.m. y luego realizar plantones en las alcaldías, parques o plazas públicas.

Razones del paro

Pedro Herrera, presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación en Bolívar, Sudeb, dijo que en la pasada Junta Nacional de Fecode, realizada los días 29, 30 y 31 de enero, en Bogotá, se decidió de manera unánime convocar a un Paro Nacional del Magisterio de 24 horas el jueves 14 de febrero.

“Les siguen negando atención a los usuarios, demorando procedimientos a los pacientes, así como los atrasos injustificados en la entrega de medicamentos y otras muchas deficiencias. La crisis de salud se agudiza porque las entidades de control, Ministerio de Educación y Fiduprevisora, no desarrollan las acciones correspondientes para asegurar que las entidades prestadoras cumplan con los contratos”, dijo Herrera.

Añadió que el problema se agudiza porque el Fondo de Prestaciones del Magisterio está abocado a una desfinanciación ante el múltiple número de procesos jurídicos que enfrenta por el recurrente incumplimiento de sus obligaciones.

Pliego de peticiones

El paro también ambienta la presentación, este 14 de febrero, del Pliego de Peticiones al Gobierno Nacional acompañado por una Gran Toma a Bogotá. “El pliego comprende un punto importante dirigido a garantías por parte del Gobierno para hacer posible la financiación de la educación pública, desde el preescolar hasta la universidad pública”, dijo.

Agregó que de hecho, el fortalecimiento del preescolar de tres grados es un aspecto excluido del Plan Nacional de Desarrollo, que como está planteado generará inequidad por la falta de inversión social entre los sectores que se supone busca favorecer.

“Los colegios del país reclaman inversión y una jornada única con condiciones. El Pliego de Peticiones de Fecode también incluirá aspectos importantes relacionados con el respeto al derecho a la vida y a la profesión docente, la defensa de la educación pública, entre otros”, puntualizó.