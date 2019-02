Polémica por construcción de parque en Embalse San Rafael

Trabajadores del Acueducto instauraron una acción popular, donde solicitaron la protección del ecosistema del Embalse san Rafael, ante un supuesto peligro inminente que supone la construcción de un parque en este territorio por parte del Gobierno de Bogotá.

Según los denunciantes, la construcción de dicho parque significaría poner en riesgo el agua potable que abastece a más de 10 millones de personas en Bogotá y sus alrededores, también pondría en riesgo cerca de 9000 árboles y varias especies que habitan en ese eco sistema.

“Esto es a todas luces un negocio no es una obra necesaria, no es una obra con la que se vaya a resolver un tema de movilidad en Bogotá o resolver un tema de recreación, no es algo que necesite la ciudad” Aseguró el presidente del Polo Democrático Álvaro Argote.

En dialogo con Caracol Radio el secretario de ambiente Francisco Cruz, explicó que los bogotanos necesitan este espacio verde, como una zona de eco turismo y aseguró que si bien se van a talar unos árboles no nativos como los eucaliptos, pinos y retamo espinoso, que son especies de fácil combustión que podrían generar los incendios forestales.

“Hay una estrategia mundial de conservación de la diversidad biológica... En la medida en que los parques nacionales de Colombia lleven ecoturismo la gente conoce la riqueza natural, aprende a cuidarla y a denunciar cualquier tipo de atentado contra estas” señaló el secretario.

El funcionario agregó que el objetivo de la actual administración consiste en fortalecer el paisaje urbano por medio de la planificación, gestión e intervención integral de la malla verde urbana para contribuir a la calidad ambiental del distrito, generando impacto visual y paisajístico.

