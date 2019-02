Miércoles 6 de febrero, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Fue aprobado en el concejo de Armenia, el proyecto sobre el calendario tributario para la capital del Quindío que ofrece varios beneficios para el pago de impuestos.

El director del Departamento de Hacienda, Rodrigo Vallejo, explicó que los contribuyentes que se encuentren al día con el pago de los impuestos predial unificado y de industria y comercio podrán obtener el descuento del 15 % sobre la factura 2019, si pagan antes del 30 de marzo.

En el caso de los deudores morosos, el acuerdo establece un descuento del 70 o el 80% sobre intereses, de acuerdo al estado de las obligaciones atrasadas, así mismo favorece a los infractores de las normas de tránsito que tienen pendiente el pago de dichas multas y que han ocasionado interés de mora, donde el beneficio será del 70 % sobre intereses.

Una delegada de aérea ambiental de la defensoría del pueblo a nivel evalúa la situación en Armenia luego de la emergencia que dejó a esa ciudad tres días sin agua.

La defensora del pueblo, Luisa Fernanda León explicó que la funcionaria se ha reunido con los directores de la CRQ, EPA y la alcaldía de Armenia e incluso con los directivos de la estación de servicio de oro negro para elaborar un informe en torno a la situación de la calidad del agua en la capital del Quindío.

El secretario de salud de Armenia, Bernardo Gutiérrez Montoya y su jefe de salud pública, Luz Geny Gutiérrez Valencia, informan a los armenios que los rumores de un brote de enfermedades gastrointestinales producto de la mala calidad del agua de la ciudad son falsos, debido a que las situaciones de malestar gastrointestinal o diarreica no han aumentado y se encuentran en situación normal.

La nueva defensora habló de las protestas y demandas que se anuncian por su nombramiento dijo que es respetuosa de estas manifestaciones y que está dispuesta a reunirse con estos sectores, además que cuenta con el apoyo del defensor nacional Carlos Negret.

A pesar de las críticas, hoy nueve concejales y el alcalde de Armenia viajan a la república de Turquía, dicen que no se utilizaran recursos públicos para este viaje.

El presidente del concejo Diego Torres Vizcaíno reiteró que el viaje que van a hacer varios concejales y el alcalde Oscar Castellanos, es financiado en su totalidad por el gobierno turco, lo que sí, y que esta salida internacional es para para temas comerciales, políticos y administrativos.

Los ciudadanos consultados por Caracol Radio cuestionaron que los concejales y el alcalde se vayan de viaje con los diferentes problemas sociales, económicos, ambientales y políticos que tiene la ciudad.

En enero la producción de café colombiano creció 14,6%, con casi 1,3 millones de sacos frente a 1,1 millones en el mismo mes de 2018. En sintonía con la producción, las exportaciones en enero con respecto al mismo mes de 2018 aumentaron también 14,3%, de un millón 53 mil sacos a un millón 204 mil sacos de 60 kg.

Hasta que la inspección de control urbano no ordene demoler la vivienda que está en la parte superior del talud ubicado en la carrera 20ª con calle 23 en Armenia, no se podrá intervenir esta zona y por eso esta vía permanece cerrada desde hace un año y ahora con el mensaje “Por favor no transite por aquí, su vida es más importante” espere información en la emisión de noticias de las 845 de la mañana.

El ex presidente del Fondo Nacional del Ahorro, Ricardo Arias dijo que no ha sido notificado de investigación de la procuraduría, pero está dispuesto a responder.

A través de un comunicado, el ex presidente del Fondo Nacional del Ahorro, Ricardo Arias Mora se pronunció luego de que la Procuraduría General de la Nación el abriera pliego de cargos por presunto detrimento patrimonial de 28.000 millones de pesos en la compra del edificio de la entidad.

El quindiano Arias Mora señaló que “después de seis años sin haber sido llamado a una siquiera necesaria versión libre de mi parte, he sido informado por medios periodísticos y no de manera oficial y menos aún notificado, que la Procuraduría General de la Nación ha decidido abrir pliego de cargos en mi contra por actuación cumplida cuando ostentaba la dignidad de Presidente del Fondo Nacional del Ahorro”.

12.060 delitos sexuales en la web con menores se reportaron en 2018. Así lo señaló Red papaz, desde donde manifiestan que hubo un aumento del 25% con respecto al año anterior.

La directora ejecutiva de Red papaz Carolina Piñeros en medio del programa Hoy por Hoy de Caracol Radio, a propósito del día del internet seguro, dijo que debido a la conciencia que hay actualmente sobre los peligros en la web, se han conocido más reportes que el año anterior, lo que de igual manera deben ser un campanazo de alerta, para que los padres presten más atención a los menores mientras están conectados a las redes sociales.

En Armenia, la Cruz Roja entrega ayudas humanitarias a los colombianos que han llegado provenientes de Venezuela, afectados por la crisis del país vecino.

Diego Herrera director de socorro de la Cruz Roja seccional Quindío dijo que hasta el momento han atendido a 29 familias colombianas que han llegado al departamento debido a la crisis por la que atraviesa Venezuela que los obligó a salir prácticamente con lo que tenían puesto.

En un puesto de control en el km 14 de la vía La Línea, la policía de Tránsito y Transporte en el Quindío decomiso 25 kilos de marihuana tipo creepy que era transportada por un pasajero en un bus que cubría la ruta Cali – Bogotá, un hombre fue capturado por el delito de tráfico fabricación o porte de estupefacientes.

Ante las quejas y denuncias por mal servicio en sanidad de la policía en Armenia, por no asignar citas con especialistas ni entregar oportunamente medicamentos y no efectuar procedimientos quirúrgicos, la institución policial firmó un convenio con el hospital la Misericordia de Calarcá que atenderá algunos servicios del personal de la policía y sus familias.

La Contraloría municipal de Armenia inició la auditoria regular a la alcaldía de esta ciudad correspondiente al 2018, donde los temas más importantes serán valorización y urbanismo.

El contralor James Medina dijo que la actual alcaldía debe emprender planes de mejoramiento ante los 318mil millones de pesos de hallazgos fiscales que encontró la entidad en la vigencia del 2017

13.000 millones de pesos en obras ejecutará en el 2019 la Promotora de Vivienda del Quindío, El gerente del organismo descentralizado Leonardo Rodríguez explicó que cuenta con 2.591 millones de pesos para inversión en el mejoramiento de vivienda.

Técnicos de la empresa multipropósito de Calarcá iniciaron la poda de 44 árboles en el parque principal del Corregimiento de Barcelona en el municipio de Calarcá que presentan riesgo de caer y algunos que tiene enfermedades.

Preocupados por la intensificación del conflicto a raíz de la ruptura de diálogos con el ELN, los miembros de Redepaz en el Quindío piden que se reanuden los diálogos y negociaciones para así lograr la tan deseada paz.

En deportes, con un empate 1 a 1 de visitante, el Deportes Quindío inició su participación en el Torneo Águila de la B enfrentando a Boyacá Chicó en Tunja, el próximo partido del equipo milagroso será el domingo 10 de febrero a las dos de la tarde en el estadio Centenario de Armenia cuando enfrente a Bogotá Futbol Club.