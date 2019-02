Alertas tempranas no están siendo atendidas en Antioquia: líderes sociales

Un mes después de que la Defensoría del Pueblo regional Antioquia emitiera una alerta temprana para el municipio de Valdivia, líderes sociales de la zona se quejan porque la situación sigue casi igual. La preocupación es debido a la vulnerabilidad en la que están las comunidades especialmente los jóvenes en edades entre los 10 y los 19 años por el reclutamiento masivo, entre otras amenazas.

La premisa del ministerio público también llamó la atención sobre el peligro en el que están los líderes sociales especialmente en los corregimientos Puerto Valdivia y Puerto Raudal, en esta zona también se han incrementado las amenazas contra campesinos vinculados a los programas de sustitución de cultivos.

“Los resultados no son muy positivos porque la verdad no se han reducido los riesgos ni la presencia de actores armados en el territorio, por el contrario han aumentado. Si se hiciera lo que realmente la Defensoría advierte a través de las alertas tempranas quizás ese tipo de cosas no se estuvieran viendo”, dijo William Muñoz, presidente de la asociación de campesinos del bajo Cauca.

En la alerta también se advertía sobre una expansión de grupos ilegales como Eln y Clan del Golfo en ese sector, de igual manera sobre la intimidación a los conductores de servicio informal, especialmente mototaxistas. Lo cual continúa recalcó el líder social.