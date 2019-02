Los alcaldes de Caldas rinden cuentas

En Manizales se realizó la revisión de proyectos aprobados por las alcaldías de Caldas durante el segundo semestre de 2.018 y se miraron los posibles planes que se autorizarán en estos primeros seis meses del año.

El secretario de planeación del departamento, Juan Felipe Jaramillo Salazar, señaló que se busca apoyar la presentación de estas iniciativas para que se puedan convertir a la mayor brevedad posible en una realidad, especialmente aquellas que están cerca de concretarse.

“ Hay municipios como Aguadas, Marquetalia y los pertenecientes al Magdalena caldense que no tuvieron ninguna aprobación. En muchos casos no es porque los proyectos no se hayan presentado, sino que falta un poco más de capacidad técnica en estas localidades para que se pueda tener éxito en el acceso a los recursos. La secretaría de planeación, a pesar de no tener mucho personal, está intentando ayudarles a todos para que sus propuestas estén mejor elaboradas. “

Destacó que en la zona norte, Aranzazu tuvo una aprobación por 652 millones de pesos para pavimento rígido, Pácora una por 392 millones para la revisión del esquema de ordenamiento territorial y Salamina obtuvo 273 millones para estudios y diseños de mejoramiento en su malla vial.

En la subregión del alto oriente; Marulanda tuvo una aprobación para estudios y diseños de infraestructura vial, mientras que Pensilvania logró dos; una para la remodelación del parque por 735 millones y otra por 826 millones para el mejoramiento de viviendas en zona rural. Entre tanto Manzanares consiguió 1.067 millones de pesos para la adecuación de sus vías internas.

El monto total de los proyectos que fueron autorizados es de 4.100 millones de pesos.