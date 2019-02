Pese al malestar ciudadano, concejales y alcalde de Armenia irán a Turquía

El Concejo de Armenia aprobó por mayoría, la solicitud de permiso para salir del país presentada por el alcalde Oscar Castellanos, quién atenderá de esta forma la invitación de la República de Turquía.

El permiso que va del 6 al 14 de febrero, permitirá al alcalde de Armenia Oscar Castellanos y a nueve concejales de la ciudad, responder a la invitación hecha por ese país, en donde realizarán varias actividades que estarán acompañadas por la embajada colombiana con sede en Ankara… según el presidente del concejo de la capital del Quindío Diego Torres Viscayno, el viaje no implica el gasto de recursos públicos, además dice el concejal va a permitir desarrollar una agenda política y administrativa.

Los concejales que se van de viaje son: Diego Fernando Cardona, Carlos Alberto Hernández, Jhonny Leandro Vargas, Jhon Freddy Cerón, Rodrigo Alberto Castrillón, Álvaro Jiménez, Diego Torres Viscayno.

Sobre este tema en particular, el concejal Luis Guillermo Agudelo cuestionó dicho viaje por parte del alcalde justo ahora, cuando la ciudad no pasa por el mejor momento en materia de seguridad, empleo y cuando no se ha hecho nada claro con respecto a la valorización, un problema de tipo mayúsculo al que la alcaldía ha afrontado a punta de titulares de prensa y no con la vehemencia que lo amerita, esto sin contar el conflicto de intereses de los concejales, que de jueces pasan a hacer parte, tras aceptar el permiso al alcalde quien tuvo que haber presentado un informe que no presentó e irse de la mano con él en este viaje, que es claro ningún beneficio le va a traer a la ciudad.

Llama la atención este tipo de viajes, y que se hable de fortalecimiento comercial, político y administrativo, en el último año de gobierno, cuando el alcalde de esta ciudad ni siquiera ha sido capaz con el plan de desarrollo y cuando los concejales brillan más por su ausencia, que por lo que han hecho por la ciudad.

Sólo para que hagan memoria, la mayoría de concejales que se van de paseo, son los mismos que aprobaron la contribución de valorización.

No olvidemos además que iniciando estos cuatro años gubernamentales, el gobernador del Quindío se fue de paseo con varios alcaldes del departamento para Europa, supuestamente a aprender en materia de gestión de residuos sólidos y otros aspectos, ¿lo recuerdan?.. ¿y eso en qué quedó?.