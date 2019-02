Las noticias más importantes de Armenia y el Quindío, martes 5 de febrero

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El Concejo de Armenia aprobó por mayoría, la solicitud de permiso para salir del país presentada por el alcalde Oscar Castellanos, quién atenderá de esta forma la invitación de la República de Turquía.

El permiso que va del 6 al 14 de febrero, permitirá al alcalde de Armenia Oscar Castellanos y a 9 concejales de la ciudad, responder a la invitación hecha por ese país.

el presidente del concejo de la capital del Quindío Diego Torres Vizcaíno, explicó que el viaje no implica el gasto de recursos públicos, además dice el concejal va a permitir desarrollar una agenda política y administrativa.

Sobre este tema en particular, el concejal Luis Guillermo Agudelo cuestionó dicho viaje por parte del alcalde justo ahora, cuando la ciudad no pasa por el mejor momento en materia de seguridad, empleo y cuando no se ha hecho nada claro con respecto a la valorización.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Un verdadero calvario viven usuarios, pacientes y policías por el mal servicio de sanidad de la policía en materia de salud en el Quindío.

Carlos Arturo López pensionado de la policía dijo que ya no saben qué hacer ante el mal servicio, no hay citas con médicos especialistas, demoras en la entrega de medicamentos, por eso enviaron una carta a la defensoría del pueblo y la procuraduría para que tomen cartas en el asunto.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Por errores técnicos se suspendió ayer la sesión del debate al proyecto del calendario tributario que permitirá descuentos a los contribuyentes por pronto pago de impuestos en el concejo de Armenia, hoy continuarán las discusiones en la corporación.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Ya está en Armenia despachando como defensora del pueblo, Luis Fernanda León, esto a pesar de las protestas y el anuncio de demandas por su nombramiento.

La nueva defensora ya comenzó trabajos y sus primeras reuniones están relacionadas con la emergencia que se presentó en Armenia por el agua, la semana pasada.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Hoy se inician las sesiones extra en el congreso de la república, el representante a la Cámara del Quindío, Luciano Grisales a través de una proposición le pedirá al gobierno nacional la asignación especial de recursos y un plan de contingencia para las ciudades capitales con el indicador histórico más alto de desempleo como Armenia, Quibdó, Florencia y Cúcuta.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el día de la lucha contra el cáncer, en medio del programa Hoy por Hoy de Caracol Radio hablamos con el doctor feliz de la clínica Oncólogos de occidente, quien casi no habló de la enfermedad, sino de los métodos para combatirla, uno de ellos es la buena actitud.

Sin embargo y aunque hay muchos adelantos tecnológicos para combatir el cáncer, la corrupción en la salud en algunos casos no permite que haya avances significativos y es una barrera para hacerle frente a esta enfermedad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

3.068 kits escolares y 2.000 camibusos entregó a alcaldía de Montenegro a niños de las 29 instituciones educativas de esa localidad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Como Stiven Tovar Tobón de 33 años fue identificado el hombre que murió ahogado en las aguas del río Quindío a la altura del sector de la María.

La secretaria de gobierno de Calarcá Gladys Hernández, lamentó lo sucedido y contó que la víctima, al parecer disfrutaba de las aguas del afluente, ante la ola de calor que se viene dando y al parecer fue succionado por un tubo que hay en el sector.

Después de tres horas, organismos de socorro como bomberos, defensa civil y cruz roja pudieron rescatar el cuerpo sin vida de este joven que residía en el barrio plan piloto de Armenia.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Las cifras de criminalidad en el Quindío a la fecha ya igualaron las mismas del año anterior para la misma época.

Lo dijo el comandante de la policía en esta zona del país, coronel Luis Hernando Benavides quien señaló que en enero de este año murieron de manera violenta 17 personas, las mismas que se llevaban registradas para la misma época… lo que genera preocupación pues en la mayoría de los casos, la intolerancia y el tráfico de drogas siguen siendo los factores detonantes de los hechos violentos en esta zona del país.

El alto oficial destacó que gran parte de los asesinatos registrados en lo que va corrido de este año se concentran en el municipio de La Tebaida, en donde se han venido adelantando acciones investigativas de la mano con el CTI de La Fiscalía, para tratar de frenar la ola de criminalidad que no se aleja de las retaliaciones del tráfico de drogas y los hurtos a fincas.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Precisamente las autoridades investigan muerte de un hombre identificado como Jhon Jairo Ortiz cuyo cuerpo sin vida fue hallado en un andén del barrio La Castilla al sur de Armenia.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

3200 millones de pesos en mercancía de contrabando decomisó la Dian en el departamento del Quindío en el 2018.

La directora de la Dirección de Impuestos y Aduanas nacionales, Blanca Deicy Zamora explicó que en total recuperaron 3100 millones de pesos producto del contrabando, donde el Quindío es el epicentro del paso de mercancía del centro al sur del país.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

96 requerimientos labores no han sido respondidos por la alcaldía de Armenia en los últimos años, así lo dieron a conocer voceros del sindicato de trabajadores de la administración municipal.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Varios conductores de taxi se quejan porque al parecer las empresas transportadoras les exigen el pago de la seguridad social en una empresa en especial.

Por esta situación, el representante de los taxistas en el Quindío Juan Carlos García dijo que no se descartan acciones legales, pues con base en la norma, la misma plantea que los conductores deben cumplir con el pago de la seguridad social, sin importar en donde lo hagan, como si lo están exigiendo al parecer las empresas, en lo que se convertiría en una clara violación al derecho al trabajo.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Los bomberos voluntarios Los Fundadores del municipio de Montenegro si vendieron servicio de transporte de agua a varias empresas privadas en Armenia por la emergencia de la semana pasada, los bomberos aclararon que lo hicieron para el auto sostenimiento del organismo de socorro y que la alcaldía no tuvo nada que ver en esta decisión.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

1.500 millones de pesos fueron recaudados por concepto de estampilla Pro Cultura en el 2018 en el departamento, dineros utilizados para los programas de Concertación, Estímulos, bibliotecas y emprendimiento para la creación, fomento y difusión artística.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Rectores de las instituciones educativas rurales del Quindío manifestaron que la entrega de los kits escolares por parte del comité departamental de cafeteros permite no solo que los niños este en las aulas, sino que es un alivio económico para los padres.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, hoy debuta el Deportes Quindío en el torneo Águila de la B por sexta temporada consecutiva, el equipo milagroso enfrentará en Tunja a Boyacá Chicó a las 6 de la tarde.