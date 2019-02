Procuraduría inició investigación al concejal de Sogamoso, Wilkins Chaparro

Luego de los hechos registrados la semana pasada, dónde en plena sesión del concejo de Sogamoso, el concejal Wilkins Fernando Chaparro Cuervo, agredió al concejal Julio Cesar González, la Procuraduría inició investigación en contra de Chaparro.

Y es que los dos cabildantes luego de lo sucedido, un video con el momento de la agresión se hizo viral, tanto que los cabildantes el mismo día realizaron un video. donde pidieron disculpas y limaron asperezas, pero al parecer esto no fue suficiente.

Vea el video aquí

El concejal González habló para Caracol Radio y explicó que las intimidaciones por parte de Chaparro continúan y que teme por su seguridad, la de su familia y su equipo de trabajo.

“Yo había tratado de que ese tema se cerrara definitivamente, y pedí disculpas en su momento porque considero que Sogamoso tiene problemas más importantes y proyectos más bonitos por los cuales ser reconocido a nivel nacional, que un hecho tan bochornoso, pero fui injustamente acusado de que yo había sido quien cometió el acto de provocación y que me había metido con la familia de él lo cual es una mentira”, explicó el concejal Julio Cesar González.

El cabildante agredido recordó que él estaba escuchando la intervención del último concejal en la sesión del concejo cuando de manera repentina sintió la agresión y dijo que esto es un desgaste de tranquilidad, de tiempo y que no lo deja concentrar en lo realmente importante.

“Aunque no hubo una nueva agresión física si hubo una acusación en mi contra, acerca de que yo había provocado la situación, lo cual no es cierto, en estos momentos tengo zozobra y un poco de intranquilidad y miedo, no obstante con todo lo que me ha pasado he recibido como constante advertencias de mi salida a los medios de comunicación”, manifestó González.

Julio Cesar González, aseguró que recibe con tranquilidad que la Procuraduría hubiese abierto una investigación contra su agresor, “Si yo veo que mi vida o mi integridad corre peligro con seguridad acudiré a todos los organismos para garantizar que ni a mí, ni a mi familia, ni a mi equipo de trabajo les pase algo”, concluyó.

Con la investigación la Procuraduría busca determinar si con su actuar, Chaparro, pudo faltar al cumplimiento del deber contenido en el numeral 6° del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.