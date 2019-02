La familia Quiceno volvió a la vida tras 24 días de angustia

Liberaron la tripulación del helicóptero secuestrada en el Catatumbo Maxwell Joya, Carlos Quiceno y Julio Díaz habían sido secuestrados por el Eln el pasado 11 de enero, en la zona de Hacarí.

Los tres tripulantes de un helicóptero derribado en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, que habían sido secuestrados por el Eln el mes pasado fueron liberados este domingo en el departamento de Norte de Santander, informó la Defensoría del Pueblo.

El helicóptero que transportaba valores, de matrícula HK4327, fue atacado el pasado 11 de enero en una zona rural del municipio de Hacarí, lo que obligó al piloto a realizar un aterrizaje de emergencia.

Después, Maxwell Joya, Carlos Willian Quiceno y Julio Díaz fueron secuestrados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en un paraje rural del corregimiento (aldea) de San José del Tarra, que está ubicado en Hacarí, según confirmó posteriormente esa guerrilla.

William Quiceno, Padre de Carlos William Quiceno, señalo que volvió a la vida cuando se enteró que su hijo había sido liberado, este habló para Caracol Radio Manizales.

“Gracias a todos los medios que siempre estuvieron pendientes de nosotros, esto es una cuestión que uno vuelve a la vida, porque cuando a uno le secuestran un hijo es algo indignante, solamente uno sabe lo que se sufre, le doy gracias a Dios y a todos los que nos ayudaron en estos días. Tuve un saludo con mi hijo me pidió la bendición y me dijo que estaba bien en Santander y que pronto nos íbamos a ver. Las autoridades no me dijeron nada, pero la mamá de Carlos esta en Santander para poder tener mayor contacto”.

En las próximas horas Carlos William Quiceno podría retornar a Manizales y tener la calma y tranquilidad de no volver a vivir esas oscuras noches donde estuvo retenido contra su voluntad en la selva del Catatumbo.