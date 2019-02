Tránsito de Cartagena realiza operativos en la Ye de Olaya

Cumpliendo instrucciones del alcalde Pedrito Pereira Caballero, y bajo la coordinación del secretario del Interior y Convivencia Ciudadana, José Carlos Puello Rubio se llevó a cabo un operativo de control en el punto conocido como la Ye de Olaya.

Según lo expresado por Puello Rubio, el procedimiento se cumplió, debido a la violación permanente de las normas de tránsito y de seguridad que cometen los usuarios de las vías de la ciudad.

"En una media hora se impusieron más de 30 comparendos por distintas infracciones, como llevar menores de edad de parrilleros, contraviniendo un decreto distrital, el no uso del casco de seguridad, no portar los documentos del vehículo o estar vencidos, y no cumplir con la restricción del pico y placa", explicó el funcionario.

Señaló que este tipo de controles se realizarán en otros sectores de la ciudad, teniendo en cuenta que hay muchos conductores que no les gusta cumplir las normas sin tener en cuenta los perjuicios que pueden cometer contra terceros.

"El llamado que les hacemos a los conductores es que tengan su documentación en regla y que cumplan las normas viales y de seguridad, que de esta forma también se contribuye a mejorar la movilidad y seguridad de los cartageneros", dijo el funcionario.