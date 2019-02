Las chuchas ya cuentan con su propio proyecto

Fomentar la educación ambiental en Cali, proteger y rescatar las zarigüeyas o chuchas que se encuentran en la periferia de la ciudad.

Ese es el propósito del proyecto ‘clan zarigüeya’ iniciativa de dos estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente.

“Este proyecto surgió porque hemos visto la necesidad y la falta de apoyo que tiene los animales de las afueras de la ciudad, en especial las zarigüeyas. Estos animales son atropellados o son violentados sin justa causa”, dijo Valentina Gómez Parra, estudiante de ingeniería ambiental y líder del proyecto.

Para la estudiante en Cali no existe una educación ambiental y creen en mitos y paradigmas sobre estos animales.

“Dicen que las zarigüeyas son ratas, que su olor es horrible y que transmiten rabia, y no es así, incluso no contraen la rabia porque su calor corporal no lo permite”, añadió.

La chucha es único marsupial que habita en América, familia de los canguros y koalas.