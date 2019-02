Pescadores artesanales denuncian que en Cartagena no existe censo

Más de 25 organizaciones de pescadores de la bahía y zona insular de Cartagena, agrupados en la Federación de Pescadores Afros de Cartagena y Bolívar, denuncian que el alcalde Pedrito Pereira no está diciendo la verdad al informar que desde el año pasado, la administración tiene todos los censos realizados para poder empezar las obras de protección del borde costero entre el empalme del Túnel de Crespo y el Espolón Irribaren de Bocagrande para la ampliación de la avenida Santander y Primera de Bocagrande.

“En Cartagena no existe censo ni ordenamiento pesquero. Desde el 19 de noviembre del año pasado, le enviamos una carta al director de Valorización Distrital, Jorge Araujo, solicitándole la realización del censo pesquero y le entregamos la información de todas nuestras organizaciones y no hemos tenido respuesta”, manifestó Luis Eduardo Gutiérrez, presidente de la Federación de Pescadores Artesanales Afros de Cartagena y Bolívar.

Por su parte, Wilman Herrera Imitola, abogado y representante legal del Consejo Comunitario de Caño del Oro, destacó que “en la ciudad no se ha realizado censo ni ordenamiento pesquero, se ha hecho una identificación de pescadores y no pescadores y eso, no es censo pesquero, información que sirvió para que la Autoridad Ambiental de Licencias Ambientales, expidiera la licencia ambiental. Pero Censo no hay”.

Los pescadores de la ciudad y de la zona insular esperan que el alcalde y su director de Valorización los atienda en la presente semana, ya que existe una orden judicial que lo obliga a realizar el censo, porque de lo contrario los trabajos de dragados en esa zona, no se podrán realizar. Así mismo, se anuncia una protesta pacífica por mar y tierra para que sean tenidos en cuenta.