Construyen vías, andenes y calzadas en la Localidad Dos de Cartagena

El Distrito realiza, a través del Fondo de Desarrollo Local, varias obras de adecuación y pavimentación de calles para mejorar la movilidad de las comunidades de la Localidad de la Virgen Histórica (2).

Para conocer cómo avanza un grupo de estas obras, Pedrito Pereira, mandatario distrital, hizo un recorrido por el corregimiento de Bayunca y los barrios de El Pozón y Villa Estrella.

En Bayunca se construyen 350 metros lineales de cunetas, andenes y bordillos en la calle de Las Flores. Las obras avanzan en un 40 por ciento, y con ellas se controlará el flujo del agua que vierten a las calles y se convierten en criaderos de mosquitos.

En su agenda de visita de obras, el Alcalde hizo un recorrido por la vía veredal que comunica de Bayunca con las fincas del sector y que fue bautizada por la comunidad como “Matagente”, por el riesgo que viven cuando se desborda la quebrada que lleva ese mismo nombre.

Allí se adecuan 1.700 metros de una carretera que era intransitable para que los campesinos sacaran sus productos agrícolas desde las fincas y corrían el riesgo de perder sus cosechas. También se construirá un box culvert, sobre esta quebrada para evitar que las inundaciones afecten a los campesinos o que los campesinos pongan en riesgo su integridad.

Santader Torres, campesino y habitante de Bayunca, explicó “que era una vía muy cerrada, las cosechas no podían salir debido por el barro y los burritos no podían coger carga, y con los trabajos el camino se anchó y ahora es más fácil que los campesinos saquen sus productos”.

El Alcalde precisó que estos trabajos se hacen en esta temporada, aprovechando la época de verano, para que cuando lleguen las lluvias los campesinos no tengan problema de movilidad para transportar sus productos y obtener las ganancias por su trabajo.

Ana Torres, confiesa que es cristiana y que está feliz por los trabajos de la vía. Vive en la finca El Puente, y explica que en otros tiempos le tocaba salir con botas, porque el barro le llegaba hasta las rodillas.

“Era horrible, tengo 3 años de vivir por aquí, y para salir a la iglesia me costaba, y no podía salir con el barrial, me tocaba ponerme unas bota plásticas”, explica la mujer.

El recorrido continuó por El Pozón, en la calle El Terraplén, donde se pavimentaron más de 300 metros lineales, con sus respectivos andenes y bordillos, dándole continuidad a una pavimentación previa de la carretera que comunica con la Ciudadela de la Paz.

En este mismo barrio se pavimenta la calle de La Victoria, en el sector la Islita, facilitando la movilidad de los vecinos.

En Villa Estrella se pavimenta la calle 35, que muy pronto será entregada al servicio de la comunidad.

El alcalde, Pedrito Pereira Caballero, manifestó su satisfacción por la inversión que realiza el Fondo de Desarrollo Local de la Alcaldía de la Virgen y Turística, cumpliendo con la verdadera razón de estas instancias creadas por la Ley de Distrito como un paso a la descentralización administrativa.

Como promotor de los Fondos de Desarrollo Local cuando fue congresista, el alcalde, Pedrito Pereira, es un convencido que mediante su fortalecimiento se promueve la descentralización y se invierte en las comunidades.

“Hemos fortalecido la descentralización. Estamos en compañía del alcalde local y ediles de la Localidad 2, donde estamos haciendo un recorrido por Bayunca, aquí se construyen andenes y bordillos en el barrio Las Flores, una vía veredal importante para que los campesinos saquen sus productos que cultivan. También en El Pozón y Villa Estrella estamos construyendo para mejorar la movilidad de los cartageneros”, afirmó el Alcalde.