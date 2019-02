Hay Festival y Querétaro firman alianza

En el marco de la XIV edición del Hay Festival Cartagena de Indias, se ha firmado la carta de intención entre el Municipio de la ciudad de Querétaro (México) y el Hay Festival of Literature and the Arts, consolidando la celebración del Hay Festival Querétaro, evento anual de relevancia internacional que celebra las artes y el pensamiento en la ciudad mexicana. Con la presencia del Secretario de Turismo, Gerardo Cuanalo, la Directora Internacional del Hay Festival, Cristina Fuentes La Roche, y el director y fundador del Hay Festival, Peter Florence.

El Hay Festival Querétaro, que en su pasada edición del 2018 contó con la asistencia de 33,500 espectadores, es un festival para todos los públicos cuya programación se acerca a la actualidad, la ciencia y la cultura a través de la participación de más de cien personalidades internacionales. La firma de este importante documento que la asegura la celebración del evento para al menos tres ediciones, más se ha llevado a cabo en el contexto de un evento hermano, el Hay Festival de Cartagena.

El festival en Querétaro, cuyas fechas para el 2019 son 5 al 8 de septiembre, se lleva a cabo con la valiosa colaboración del Municipio de la ciudad de Querétaro, aliados principales. Además cuenta con el apoyo como socio regional del Grupo SURA.

Hay Festival Querétaro se beneficia también del apoyo de entidades como Acción Cultural Española o el Consejo Británico; instituciones educativas como la Universidad Autónoma de Nuevo León o la Universidad Autónoma de México; y medios internacionales como El País, la BBC o el Finantial Times. Las actividades del extenso programa, que incluye actividades para niños y estudiantes libres de coste, así como un programa educativo en colaboración con el British Council (Elipsis), se llevan a cabo en la hermosa ciudad de Querétaro, contando además con programación en la Ciudad de México, Monterrey y en la ciudad de Dallas, en los Estados Unidos.

Hay Festival Queretaro 2018, teniendo en cuenta el interés de la ciudad por promover la paz, contará con la destacada presencia de Juan Manuel Santos, Premio Nobel de la Paz. También contaremos con Alejandra Costamagna (Chile), finalista del Premio Herralde 2018 y Joe Sacco (Malta), periodista y caricaturista de fama mundial, entre muchos invitados cuyos nombres anunciaran dentro de unos meses.