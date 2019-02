Joven venezolana embarazada fue apuñalada por su pareja en Cartagena

Gravemente herida bajo observación de profesionales de la salud, se encuentra Rosmery Álvarez, una joven de 23 años de nacionalidad venezolana que estaba en estado de embarazo, tras ser atacada salvajemente con un arma blanca a manos de su pareja en un barrio de Cartagena.

Al parecer, el agresor en medio de una fuerte discusión cogió un cuchillo presuntamente para sacarle los dos bebes que hasta ese entonces llevaba en su vientre. Sin embargo, los fuertes gritos de la víctima alertaron a los vecinos quienes decidieron llamar a la Policía, auxiliarla y trasladarla a la Clínica Maternidad Rafael Calvo.

El Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS), informó que todos se recuperan en la Unidad Neonatal de ese centro asistencial.

Antonio Sagbini, director del DADIS, rechazó esta agresión y destacó la atención prioritaria a manos de la Clínica Maternidad. “Estamos atendiendo a Rosmery Álvarez, joven venezolana de 23 años quien fue agredida estando en estado de embarazo. Las dos mellitas, están siendo atendidas, una sufrió heridas, le atravesaron la costilla, está con el tubo de Tórax y mejorado el tema de hematocritos”.

Por su parte Rosmery Alvarez Colmenares debió ser remitida a cirugía donde se recupera de las heridas. Por fortuna fueron superficiales.

“Toda esta condición tan dramática no queremos vivirla en Cartagena, queremos una sociedad sana, que sea capaz de canalizar en caso de cualquier tipo de desequilibrio mental puede ir a los servicios de salud y las mujeres cartageneras y no cartageneras saben que pueden colocar la denuncia en caso que se sientan amenazadas, porque no podemos permitir violencia de género en Cartagena de Indias”, agregó Sagbini.