“El tiempo tiene un peso muy grande en el trabajo del escritor”: Padura

En el Centro de Convenciones de Cartagena se realizó la charla de El País donde Leonardo Padura en conversación con el español Javier Moreno, hablan de la vida cotidiana cubana a través de su personaje Mario Conde.

“Mario Conde me ha servido en dos sentidos el hecho de que pase el tiempo por él, el hecho de que pase para hacer posible esta crónica de la vida cotidiana cubana, una crónica en la que yo siempre digo que no es o puede que no sea la verdad, porque la verdad como todos sabemos absoluta no existe, porque la verdad es muy relativa y pueden haber otros discursos que digan que hay otra verdad.”

El galardonado escritor, periodista, guionista y crítico literario cubano Leonardo Padura vuelve a dar vida al detective Mario Conde en su novela La transparencia del tiempo.

“El tiempo tiene un peso muy grande en el trabajo del escritor y también en el funcionamiento de un mecanismo que es muy importante es lo que Hemingway llamó el detector innato de mierda.”

La estatuilla de una virgen robada en los Pirineos catalanes, un español que huye de la guerra civil, galeristas y coleccionistas extranjeros, y otros personajes de dudosa reputación combinan relato histórico con novela negra, entre La Habana de nuestros días y la Europa del siglo pasado.