Escándalo en Sogamoso por agarrón entre concejales

En video quedó registrada la agresión que el concejal Wilkins Chaparro Cuervo del partido Opción Ciudadana, al cabildante Julio César Orjuela del partido verde.

Justo en el momento en el que discutían el escándalo por el que atraviesa ese concejo municipal, pues la procuraduría general de la nación suspendió a 11 de los 17 cabildantes, chaparro cuervo se abalanzó sobre Orjuela y le propinó una cachetada.

La sesión quedó suspendida inmediatamente y tras difundirse el video del suceso, las críticas no se hicieron esperar en redes sociales.

Horas después, tras confrontaciones verbales en la puerta del Cabildo, lo que pudo haber terminado en un pleito por lesiones personales, finalizó con un apretón de manos entre los dos concejales, el cual se evidenció en un video que publicaron conjuntamente.

El agresor pidió disculpas: “quiero decirle al concejal Orjuela que me disculpe, reconozco que fue un grave error de mi parte, pero quiero estrechar su mano, para que sepa que está situación jamás se repetirá. Ofrezco mis disculpas a usted, a Colombia y todos los Sogamoseños, esta no es la actitud que debemos demostrar, pero les pedimos comprensión, pues como seres humanos nos equivocamos, y no volverá a suceder”.

Por su parte, el concejal agredido aceptó el ‘borrón y cuenta nueva’: “queremos enviar un mensaje de reconciliación y de perdón en medio de la Paz. Un gesto en el que queremos que se entienda que cualquier conflicto puede solucionarse a través del diálogo. Estamos comprometidos en el respeto y la tolerancia, y lo que sucedió también es una reacción que viene en medio de tantas situaciones que dentro del Cabildo tenemos que sobrellevar diariamente, mil disculpas a todos”.

Sobre la causa del “agarrón”, los concejales no refirieron detalles pero aseguran que se ocasionó por intolerancia al tener diferencias políticas y personales.

Mientras tanto, los partidos políticos a los cuales pertenecen los cabildantes que protagonizaron él bochornoso escándalo, evalúan si hay lugar o no para alguna sanción disciplinaria por dicho comportamiento.