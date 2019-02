Eln sería responsable de atentado al OTA en Nariño

En las ultimas horas fue confirmado un nuevo atentado al Oleoducto Trasandino- OTA en el departamento de Nariño

Entre las veredas El Carmelo y Piedrancha, del municipio de Mallama fue activada una carga explosiva que causó abolladura al tubo, sin embargo no se presentó derrame y por ende no hay afectaciones ambientales en el entorno. La infraestructura no se encontraba en operación confirmó la empresa petrolera Ecopetrol.

Las autoridades atribuyen esta acción terrorista al Ejército de liberación Nacional