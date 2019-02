Copdiconc:"Diócesis de Tumaco no cumplió con el PAE"

El Consejo para el desarrollo integral de comunidades negras de la cordillera occidental de Nariño expresó preocupación por la designación de las Diócesis de Tumaco y Pasto como únicos operadores de la educación contratada para este año en los municipios de Policarpa, Cumbitara, Iscuandé y El Charco, debido a los incumplimientos de la Diócesis de Tumaco en la prestación del servicio educativo el año inmediatamente anterior.

Según la organización el año pasado 130 estudiantes no contaron con el servicio educativo y no se beneficiaron del programa de alimentación escolar, no se les entregó certificación de estudios ni los boletines de acreditación del año lectivo. Aseguran además que algunos docentes por el no pago de sus honorarios renunciaron y a los que terminaron el periodo escolar se les desmejoró sus prestaciones incluso a la fecha se les debe varios meses de honorarios y su liquidación.

Aseguran que las comunidades negras de este consejo son víctimas del conflicto armado y se sienten revictimizadas por la imposición de dos operadores, de ahí que hicieron un llamado al gobernador del departamento de Nariño Camilo Romero a revaluar la decisión y se amplíe a otros operadores la asignación de la canasta educativa.