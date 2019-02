Sindicatos piden intervención del gobierno por alta cifra de desempleo

A pesar de estar de tenerse una constante en la cifra de desempleo que tiene Cúcuta en los últimos años, las centrales obreras lamentaron de nuevo el segundo lugar afirmando que se necesitan políticas claras para tratar de disminuir las cifras.

Indicaron que el gobierno nacional debe tener una intervención directa para poder aminorar los efectos de la migración venezolana, que en cierta parte ha generado un mayor desempleo en la ciudad de Cúcuta.

José Martín Cruz González presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, le dijo a Caracol Radio que la mano de obra de la ciudad ya no está siendo utilizada.

“Estamos muy preocupados porque casi peleamos el primer lugar con Quibdó, no se tiene ninguna solución a este problema y ahora hay una explotación laboral de los venezolanos, antes había empleo en Cúcuta para los de la región pero con el cierre de la frontera estas vacantes fueron ocupadas por los extranjeros, estábamos esperanzados en los meses de noviembre y diciembre pero las estadísticas del Dane no mienten, creemos que en el mes de enero también se tendrá la misma situación porque ya no hay dinero y se han pagado las primas por lo que no se generara mayor empleo” dijo el líder sindical.

Cruz González afirmó que se espera que en este 2019 se logre un acuerdo con el gobierno nacional, para la llegada de nuevas empresas que permitan la generación de nuevas plazas de empleo en Cúcuta al ser también Cúcuta la primera ciudad con informalidad alcanzando la cifra del 70%.