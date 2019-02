Padauí asegura estar habilitado para aspirar a la Gobernación de Bolívar

El exrepresentante por Bolívar Hernando Padauí le salió al paso a una supuesta sentencia del Consejo de Estado con relación a la configuración de inhabilidades para inscribirse como candidato a cargos de elección popular, más específicamente a los cargos de alcaldes y/o gobernadores.

Explica que la sentencia en mención no hace referencia a inhabilidades para la elección de Gobernadores, ni Alcaldes y que la sentencia emitida hace referencia a inhabilidades para elección de congresistas, en la cual fijó posición respecto a quienes quieran aspirar a ser elegidos congresistas, no gobernadores ni alcaldes, sus familiares deberán renunciar a los cargos públicos que ocupen, un año antes de las inscripciones y no de la elección.

También aclara que el Consejo de Estado el año anterior definió el régimen de inhabilidades para aspirar a los cargos de gobernador y alcalde, y con fundamento a su jurisprudencia nos encontramos habilitados para tales propósitos. Reitero, cuando el calendario electoral lo permita, acatando la prohibición de actos públicos de proselitismo político.

Y asegura que no existe, ni en la constitución ni en la ley, causal alguna de inhabilidad para ser elegido alcalde o gobernador, que exija al futuro candidato la renuncia al cargo como congresista que venía ocupando y su aceptación dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de la inscripción.