Piden al Distrito que aclaré robo de volquetas en Usme

La edil de Usme, Mabel Sua, denunció el robo de dos volquetas del Fondo de Desarrollo Local en esta localidad de la ciudad de Bogotá. El robo se realizó en mayo del 2018 y aún no hay pronunciamientos sobre cómo sucedió y quienes son los responsables, generando retrasos en el arreglo de la malla vial.

“El robo ocurre en mayo del año pasado, en horas de la madrugada, se pierden dos volquetas del parqueadero del fondo de desarrollo local de Usme, desconectan el GPS, no se sabe absolutamente nada y el hecho se reporta tres horas después de que sucedió. Lo que a mí me preocupa es que son bienes públicos y me parece importante que se conozca el resultado de la investigación, las volquetas que están evaluadas en $270 millones y no ha pasado absolutamente nada”, aseguró Sua.

Ante este panorama, la edil le solicitó al operador y a la alcaldía que entregue un parte de tranquilidad a la comunidad de Usme sobre lo sucedido aquella noche.

“Se comprometieron a informamos pero nunca nos dijeron nada, no tenemos mayor información. El último porcentaje de vías se encuentra en mal estado, sin pavimentar”, puntualizó la edil.