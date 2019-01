Venezolanos ocupan ilegalmente casas abandonadas en Tunja

Tunja es la ciudad transitoria desde las fronteras colombo-venezolanas hasta las grandes capitales colombianas y hasta Ecuador, Perú o Argentina, que son los destinos predilectos de miles de caminantes venezolanos.

Los migrantes también están ingresando por Cubará (Boyacá), municipio fronterizo con el vecino país. Es en la capital de Boyacá donde los migrantes hacen un relevo y un descanso importante.

Es en dicha ciudad donde trabajan unos días en la informalidad o en la ilegalidad (principalmente en las calles como vendedores ambulantes, pidiendo limosnas o dando su mano de obra en construcción), y cuando logran reunir el dinero suficiente, salen para sus destinos. Pero en los últimos días se ha presentado un fenómeno alterno: los migrantes, en gran parte indocumentados llegan a la ciudad y buscan como refugio, casas abandonadas en Tunja para albergarse durante varios días.

En las últimas horas, profesionales de Migración Colombia y la policía metropolitana de Tunja, se han visto obligados a intensificar los controles y verificaciones migratorias a extranjeros, y encontraron a decenas de estos en una casa abandonada del barrio La María, al norte de Tunja.

Los ciudadanos fueron conducidos al Centro Facilitador de Servicios Migratorios, y están a la espera de que se les apliquen las medidas migratorias correspondientes.

Algunos puedieron realizar todos los trámites exigidos por la ley colombiana para migrantes, recibir asesoría y consultar su estatus migratorio, y otros, son objeto de deportación.

Pero de forma alterna, los controles llegan a residencias, casas de familia y hospederías de Tunja donde albergan a estos ciudadanos irregulares, sin el lleno total de los requisitos exigidos por la ley Colombiana.

Es así como las autoridades llegaron hasta la carrera 6 con 68A-31, donde encontraron más de una decena de venezolanos: "algunos portaban actas de salida del país vencida, y necesariamente debe haber expulsión del país en esos casos; por otro lado se realizó una orden de comparendo al dueño de dicho inmueble, conforme a lo expuesto en el artículo 140 numeral 8 del código nacional de la Policía (8 salarios diarios legales vigentes)", señala parte del reporte oficial de las autoridades competentes, conocido por Caracol Radio.

Los venezolanos aseguran que el frío extremo de Tunja, los obliga a resguardarse en las viejas casas abandonadas de la ciudad, muchas que incluso amenazan con caerse. Varios de los migrantes llegan con enfermedades respiratorias contraídas en su caminata, con los pies ampollados, con hambre, y sus dramas propios.

“Yo no pensaba llegar hasta el extremo de tener que pernoctar en un sitio como este, pero es nuestro instinto de supervivencia. En mi mente estaba llegar a Perú, porque allá tengo unos amigos que dicen que es una buena opción de país para los migrantes, pero ahora mismo no sé si mejor me quede acá en Cali o Medellín, o si salga mejor para Ecuador”, sostuvo en diálogo con Caracol Radio, Carolina Machado, una migrante indocumentada.

Y es que varios niños, también viven la cruda experiencia de ser migrante: “Hay unos niños que vienen con dolores de estómago, con tos, gripas crónicas ya, todo por el frio intenso; y entonces todo el grupo de migrantes (porque normalmente siempre uno anda en grupos), y los padres de estos pequeños inocentes, se desesperan, y de pronto hay que buscar soluciones rápidas, a costa de lo que sea, buscar un lugar donde resguardarse, así sea ilegalmente”, señaló la mujer venezolana.

Las autoridades también reforzaron sus labores de verificación migratoria en los hospedajes de Tunja, y le recomiendan a los dueños de estos establecimientos que para evitar ser objeto de sanciones y de multas, deben realizar el reporte de actividades de ciudadanos extranjeros, con los que tenga vínculos laborales, académicos, artísticos, comerciales, turísticos o de salud, entre otros, en la plataforma SIRE de la página de migración Colombia.

Migración Colombia también asegura que tiene disponibles en todo el país, 27 Centros Facilitadores de Servicios Migratorios, para todos los ciudadanos extranjeros que lleguen al territorio colombiano, para adelantar los tramites de extranjería necesarios para evitar permanecer en el país en calidad irregular: prórrogas de permanencia, cedulas de extranjería, certificaciones, salvoconductos; consultar sobre verificación migratoria, y obtener atención de peticiones, quejas, denuncias y sugerencias.

En Tunja, el Centro Facilitador de Servicios Migratorios está ubicado en el Barrio Maldonado.