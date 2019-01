24 millones de dólares perdieron hoteleros en Santa Marta por Airbnb

Amenazados se sienten los hoteleros formales de Colombia por la aparición de la plataforma Airbnb, que en ciudades como Santa Marta completa dos años prestando servicios de hospedaje a costos atractivos para los turistas pero imposibles de igualar desde el sector empresarial formal.

Airbnb es una empresa que surgió hace una década en California, Estados Unidos, y se ha convertido en un fenómeno similar a Uber que ahora está desafiando la economía de los empresarios colombianos.

Así lo asegura Cotelco, luego de contratar un estudio con la empresa My Revenue, que indica que en la capital de Magdalena esa plataforma virtual pasó en dos años de tener 1.350 propiedades disponibles a 5.457, con oferta de hospedaje en las modalidades completo, privado o compartido.

Es decir, entre los años 2016 y 2018, Airbnb ha logrado atraer tantos usuarios que ha logrado facturar 24.000.000 de dólares sin pagar tributos al Estado Colombiano ni poseer ningún permiso de funcionamiento o control de servicios.

“La gran preocupación que tenemos los hoteleros es la informalidad. No queremos que se acabe Airbnb, sino que promueva servicio formales, que pague impuestos, no puede ser que esa competencia se fundamente en tarifas bajas porque no tiene que cumplir requisitos que nos exigen a los hoteleros formales”, dijo Gustavo Toro, presidente nacional de Cotelco.

De acuerdo con el estudio, en 24 meses esa plataforma digital logró que los hoteles de Santa Marta dejaran de vender 820 habitaciones por noches en un mes al ofrecer sus servicios a costos muy bajos.

“Esta preocupación se la hemos manifestado al Gobierno Nacional, el presidente Duque ha dicho que es el presidente del turismo y lo que pedimos es que nos ponga en igualdad de condiciones, que todos juguemos con las mismas reglas de juego que ya ahí, en la cancha, los hoteleros miraremos como competimos”, afirmó Gustavo Toro.

El estudio aplicado en Santa Marta muestra que el hospedaje de Airbnb se ofrece en casas y apartamentos ubicados en zonas como El Rodadero, Taganga, Centro Histórico y el corredor natural.

“Qué tal que Airbnb aportara por lo menos el uno por ciento de sus ingresos al destino, serían muchos millones de pesos que impactarían positivamente a una ciudad que tiene un Rodadero urgido de embellecimiento, sin vías, acueducto y mucho menos alcantarillado. Somos conscientes del desafío del mercado virtual pero necesitamos que la plataforma le aporte al destino y haga los esfuerzos que hacemos los formales para generar un destino sostenible”, agregó Omar García, presidente ejecutivo de Cotelco capitulo Magdalena.

Los resultados del estudio que hizo My Revenue fueron entregados a la Alcaldía Distrital de Santa Marta para que se una a las reclamaciones de los hoteleros para regular a Airbnb.

Es importante destacar que en esta ciudad se han descubierto otras plataformas digitales, como es el caso de Homeaway, que ofrece ese mismo tipo de ofertas de hospedaje.