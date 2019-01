En Montería investigan muerte de tres pumas

Desde hace una semana en Montería la CAR CVS investiga el posible envenenamiento de tres pumas. La CAR indica que biólogos están explorando la zona en aras de obtener información determinante en la veracidad de este caso con las especies que se encuentran en la categoría de vulnerable.

La información sobre el envenenamiento de tres pumas en el corregimiento de Loma Verde, zona rural de Montería, sigue siendo un misterio. Mientras miembros de la comunidad advierten que estos felinos están rondando la zona, desde la CAR CVS se asegura que aún no hay evidencia del asesinato de estas especies. Eduardo Torres, Sub director de Gestión Ambiental explica que la búsqueda de los cuerpos de los pumas no ha dado resultados prontos a raíz de que la zona de Loma Verde es compleja en materia de orden público.

Aunque la CAR señala que si no se encuentran cuerpos de felinos, no se puede dar por sentado el hecho. Así mismo no se ha descartado totalmente que haya ocurrido.