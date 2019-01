"Las EPS que incumplan, no seguirán funcionando"

Indicó en Manizales, que de ser necesario habrá revocatorias parciales o totales a las EPS con tal de corregir el rumbo, aunque se hará un estudio previo para determinar a qué empresas se trasladarán los usuarios, pues deben contar con una red de prestación suficiente, que no implique negaciones de medicamentos o tratamientos, especialmente para pacientes de alto costo.

" Si fuese necesario llamar EPS de otras regiones para que lleguen a determinadas zonas y presten el servicio, lo haremos sin ningún inconveniente.Estamos adoptando medidas en todo el país, como por ejemplo en los departamentos de Chocó, Sucre y Cesar, aunque no puedo dar mayores detalles ni cifras de afectados porque se pueden caer algunas resoluciones " manifestó.

Evidenció su preocupación por las deficiencias en la red de salud para las personas privadas de la libertad, así como para los integrantes de las fuerzas militares y docentes, ya que hacen aportes superiores a los de muchos ciudadanos y no hay ninguna justificación para que no cuenten con un servicio de condiciones excelentes.

Igualmente destacó la próxima instalación en Bogotá de unas mesas de reconciliación y destinación de flujos de recursos, donde se dará prioridad a algunas entidades, aunque no basta con que presenten planes de reestructuración, sino que tienen que especificar de dónde saldrá el dinero para su funcionamiento.Deberan además tener un plan de pago para sus deudas, ya que se preparan nuevos proyectos de ley para exigir su cumplimiento.

Para el caso de Caldas señaló que siempre es un departamento que ha brindado tranquilidad en este sentido, por la caracterización correcta de su población y el bajo porcentaje de quejas, ya que sólo registra unas 11.000 reclamaciones, lo que representa el 1.97 por ciento del país.