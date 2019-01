Familia de periodista cartagenera retenida en Venezuela pide su liberación

Desde Cartagena Beatriz Vargas Cura, madre de la periodista Mauren Sofía Barriga Vargas, quien fue retenida por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) en Venezuela, pidió su pronta liberación y se mostró a la expectativa sobre la intervención de las autoridades colombianas e internacionales en este tema que preocupa a toda su familia.

“Desde ayer a las 11 de la mañana recibo un escrito donde me dice que está bien tomando un café para posteriormente salir a su labor con la Agencia EFE. En medio de la conversación me expresa que hay un compañero fotógrafo que presiente que están tomando fotos de manera sospechosa. Yo me enteré de todo porque su esposo me llamó a decir que había visto un pronunciamientos del canciller”, dijo Beatriz Vargas.

Según la mamá de esta cartagenera que tiene 34 años, casada, madre de dos hijas y es la menor de dos hermanos, es una profesional egresada de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, ha trabajado fuera del país sobre todo en Madrid y luego se trasladó hasta Bogotá.

“Mauren fue una joven bastante pilosa y hacía trabajo periodístico con una canal de la ciudad, luego pasó al SENA y fue condecorada por un alcalde. Ella terminó su carrera y se marchó a Europa para hacer una maestría, allá estuvo becada y luego se ganó una convocatoria; está casada con el Ingeniero Electrónico, Wilfrido Hincapié. Confiamos en que la situación llegue a feliz término”, declaró Vargas Cura, madre de la comunicadora