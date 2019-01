Procurador pide fortalecer Unidad Nacional de Protección

Durante un evento en Cartagena donde se analizaron algunas estrategias para atender las amenazas de los líderes sociales en Colombia, el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, señaló que en Colombia hay esquemas de seguridad en personas que no lo requieren, y que se debe aumentar el presupuesto de la Unidad Nacional de Protección.

“Buena parte de lo que ha venido sucediendo en Colombia es que los esquemas de seguridad están en personas que no necesitan ese tipo de protección y se está enfatizando en otro tipo de protección.”

Al acto asistieron dirigentes sociales de toda la Región Caribe, y se realiza como una previa a la visita que efectuará el jefe del ministerio público, el próximo 7 de febrero al Carmen de Bolívar.

“No solo hay que redoblar el presupuesto de la Unidad Nacional de Protección sino cambiar, yo lo he repetido incansablemente, esquemas que son de carácter reactivo y no preventivo urbano no rural genérico y no con enfoque diferencial.”