"Nicolás Maduro es una amenaza global": procurador Fernando Carrillo

En un evento con líderes sociales amenazados de la región Caribe, el Procurador General, Fernando Carrillo, lanzó duras críticas contra el mandatario electo de los venezolanos Nicolás Maduro y lo calificó como una amenaza global.



"Yo creo que a quienes personifican la dictadura y la corrupción hay que cerrarles las puertas en todas partes, porque se trata de delitos internacionales. El señor Maduro no solo violenta los derechos fundamentales de los venezolanos sino que es una amenaza global; representa ese factor de desestabilización para toda América Latina", dijo el jefe del Ministerio Público.



Por otra parte, el alto funcionario también se refirió a la situación del país tras señalar que en Colombia hay esquemas de seguridad en personas que no lo requieren, y que se debe aumentar el presupuesto de la UNP.



"No sólo hay que redoblar el presupuesto de la Unidad Nacional de Protección, sino revisar esquemas que son de carácter reactivo y no preventivo", declaró Carrillo.



El acto se realizó como una previa de la visita al Carmen de Bolívar, que efectuará el jefe del ministerio público, el próximo 7 de febrero.