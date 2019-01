De los rectores depende el arranque del PAE

Si el Programa de Alimentación Escolar, PAE de Santander arrancará hoy, la comida se distribuiría entre el 18% de los niños matriculados en las 273 instituciones escolares de la región pues los rectores no han avanzado en la caracterización de los niños favorecidos informó Inés Andrea Aguilar, secretaria de Educación del departamento.

Aunque el contrato del PAE fue adjudicado a tres operadores desde el pasado 17 de enero, no hay certeza absoluta sobre el inicio del programa este lunes 4 de febrero. Una de las razones para que no haya cobertura total, desde esa fecha es que los directivos de los colegios no han reportado la información sobre los estudiantes matriculados para el año lectivo 2019.

"Vamos a empezar con 25 mil raciones; sin embargo, hubo problemas con la plataforma Simat, el sistema integrado de matrículas del ministerio de Educación que colapsó hace algunos días", explicó la secretaria de Educación.

El programa de alimentación escolar de Santander operará por sectores. El departamento fue dividido en cuatro zonas. Para la prestación del servicio fueron escogidos tres uniones temporales.