Jueves 31 de enero, las noticias más importantes de Armenia y el Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Procuraduría General de la nación solicitó a Empresas Públicas de Armenia información sobre los planes de contingencia ante la falta de agua en esa ciudad por más de 40 horas.

El procurador regional del Quindío Ernesto Amezquita en diálogo con Caracol Radio dijo que esta acción preventiva busca determinar las responsabilidades en esta emergencia teniendo en cuenta que hace cuatro meses se presentó una contingencia similar con la misma estación de servicio oro negro.

El jefe del ministerio público agregó que esta situación debe servir para solucionar problemas de fondo que se tiene en la ciudad y el departamento con la calidad del agua y la protección al recurso hídrico.

En varios sectores del sur de Armenia reportan que aún no se ha restablecido el servicio de agua, desde EPA manifestaron que todo se debe al consumo excesivo del líquido en los sectores donde regreso el líquido vital.

En Armenia aún no se ha restablecido al 100% el servicio de acueducto, tras la suspensión que se dio desde el martes en toda la ciudad.

Y es que, aunque ya fue reparada la fisura que facilito la filtración de ACPM al líquido, que fue lo que ocasionó la emergencia y desde ayer se empezó a restablecer el servicio por sectores.

Según empresas públicas de Armenia el alto de nivel de consumo en los barrios en los que empezó a llegar el agua no permite que la presión fluya con normalidad a toda la ciudad, por eso es que en algunos sectores periféricos aún no se ha restablecido el servicio en su totalidad se espera que a media mañana ya, todo funcione sin problemas.

Vale decir que hoy ya se restablecieron las clases en colegios y universidades y se reanudaron las visitas a los pacientes del hospital san juan de Dios de Armenia que estaban restringidas.

el gerente de Empresas Públicas de Armenia Gonzalo García, reconoció que las reservas de agua que tiene EPA no alcanzan para abastecer a toda la ciudad en caso de emergencia como el que tuvimos que vivir por cerca de 40 horas.

El gerente de EPA admitió que esta emergencia producida por la presencia de hidrocarburos en el agua, tiene relación con la que ya se había presentado en el mes de septiembre del año pasado, sólo que en esa época no se había detectado el problema.

el director de la Corporación Autónoma Regional del Quindío José Manuel Cortés dijo que se hace necesario suspender temporalmente las actividades económicas del establecimiento mientras se aplica un plan de mejoramiento, que evite una situación peor.

El Consorcio Bendita Tierra Quindiana es el nuevo operador del Programa de Alimentación Escolar, PAE en el departamento para la vigencia escolar 2019, aún no se ha definido en qué fecha comenzaría a operar este programa en los colegios de los 11 municipios del Quindío.

Desde la cámara de comercio de Armenia continua con el proceso de acompañamiento a la placita campesina luego del traslado de los vendedores de frutas y verduras.

Rodrigo Estrada, director ejecutivo de la cámara de comercio detectaron que varios de los comerciantes están con problemas económico debido a los gota a gota y por eso buscarán otras figuras de crédito que les permita salir de esta situación.

En el Quindío acusan a varios diputados y ex diputados de ese departamento por el delito de prevaricato por acción por haber aprobado varias ordenanzas en el 2015 a la ex gobernadora Sandra Paola Hurtado.

La fiscalía 18 seccional acuso ante el juez cuarto penal con función de conocimiento a los actuales diputados Mary luz Ospina Luis Alberto Rincón y Néstor Jaime Cárdenas y a los ex diputados Luz Mery Bedoya, Margarita María Ramírez y César Londoño, además de la ex secretaria de la asamblea Marieth Vanegas Castillo.

Según la fiscalía los diputados ex diputados aprobaron cuatro ordenanzas en diciembre del 2015 que iban en contra del presupuesto de obras y funcionamiento de la gobernación del Quindío, por este tema también es investigada la ex gobernadora Sandra Paola Hurtado, para el 8 de julio quedó fijada la audiencia preparatoria de juicio.

Tropas del batallón de alta montaña de la octava brigada incautaron 50 kilos de marihuana prensada que eran transportados en cajas de zapatos, el decomiso se cumplió en un puesto de control del ejército en la vía la línea

La concejala de Armenia Erika Falla, del movimiento Cambio Radical aseguró que no va a viajar a Turquía

Según la cabildante, porque la ciudad actualmente no atraviesa por un buen momento como para dejarla al libre albedrío, fuera de eso no hubo una invitación formal y no vale la pena descuidar otros procesos que ameritan una atención directa en la capital del Quindío.

Findeter sostiene que el proyecto del cable aéreo que pretende conectar a las tres ciudades del Eje Cafetero está rezagado en el Quindío…

El gobierno nacional reconoce que las invasiones ilegales son un problema producto de un control urbano débil…

el ministro de vivienda Jhonatan Malagón dijo que el problema ha crecido, debido a la debilidad de las oficinas de control urbano que no han actuado de manera pertinente y en el momento adecuado, pues tampoco tienen herramientas como los POT actualizados.

Empresas de taxis de Armenia asumirán administración del parador ubicado detrás de la central minorista en el sector de San José y que fue entregado por las administraciones anteriores sin contar con ese convenio porque lo que la obra está abandonada.

Ante el anunció de protestas de los integrantes de la liga de natación del Quindío porque no han podido volver a entrenar en la piscina ubicada en el centro de recreación, desde la oficina de bienes y suministros explicaron porque se suspendió parcialmente este lugar, y aunque el parque ya tiene el seguro, falta el seguro o póliza de los deportistas que ya están gestionando.

Gloria Elcy Rodas directora del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros indicó que ni el parque, ni los jóvenes, ni los clubs que allí entrenaban contaban con una póliza aseguradora que colocaba en riesgo su integridad, por eso el Imdera administrará este lugar para que puedan garantizar la seguridad de los deportistas.

A las 4 de la tarde en la plaza de bolívar de Armenia se realizará la gran firmaton de las organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos y víctimas contra el nombramiento de la defensora regional del pueblo, Luis Fernanda León, con estas firmas se presentarán varias demandas contra este proceso.