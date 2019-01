Defensores públicos de Tunja protestan contra Defensor del Pueblo C. Negret

El malestar e inconformismo de los Defensores Públicos que prestan sus servicios a la Defensoría del Pueblo, radica en lo que han denominado “deplorables condiciones laborales”.

A nivel nacional, los trabajadores acordaron un cese de actividades de 24 horas, con plantones y protestas.

En la capital de Boyacá, los defensores se apostaron frente a las instalaciones del Palacio de Justicia, en el centro de Tunja, manifestándose en contra de las últimas decisiones tomadas por el defensor del pueblo nacional, Carlos Alfonso Negret Mosquera, dentro de estas, convocar a pruebas de conocimiento (o concurso), proceso que según los manifestantes, no asegura la continuidad de los abogados al servicio de la defensoría, en sus puestos de trabajo.

“Se convocan para el 31 de marzo unas pruebas de conocimiento, un proceso que es incierto para nosotros, una falacia, porque independientemente de su resultado, es incierto si nos mantienen nuestros puestos de trabajo; tal vez con la excusa de que lo que buscan profesionales idóneos, (como si nosotros no estuviéramos haciendo bien nuestro trabajo), lo que buscan es acomodar en nuestros lugares, a otras personas, cuotas por ejemplo; Creemos que esta convocatoria de concursos, no acomoda a las personas por su mérito ni por su carrera judicial, y ese desgaste no lo podemos permitir, porque esto no se había presentado antes, ocurre justo en los dos años de gestión del actual defensor del pueblo, Carlos Negret”, sostuvo el defensor líder de la protesta en Tunja, Rafael Paredes.

De otro lado, los Defensores Públicos argumentan que están siendo blanco de una sobre carga laboral que los ha venido afectando en su salud y en su calidad de vida.

“Nos tienen como si fuéramos máquinas. No tenemos aumento en nuestros salarios desde hace mucho tiempo, pero el costo de vida de nosotros y de nuestras familias sí sube, y tenemos que intentar sobrevivir con lo que nos pagan dese hace casi 6 años. Además, las demoras sistemáticas en el pago de los honorarios de los profesionales, ya se convirtieron en una mala costumbre en la Defensoría del Pueblo, y esa es una grave lesión para el ejercicio del derecho y de la rama judicial, un claro detrimento para nuestras familias; no nos pagan oportunamente los salarios y esa es una fuerte vulneración a nuestros derechos laborales”, explicó una de las defensoras públicas que también salió a protestar.

Con esta protesta, los Defensores Públicos buscan llamar al dialogo, y la atención no solamente de la ciudadanía y del organismo de defensa de los derechos humanos en el cual laboran, sino también de entes de control como el de la Procuraduría General de la Nación.

Esta protesta también fue respaldada por la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial, Asonal Judicial capítulo Boyacá.