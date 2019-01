Polémica en Puerto Boyacá por tala de árboles para hacer cancha sintética

En la vereda El Marfil de Puerto Boyacá, varios ciudadanos se oponen a la tala de 36 árboles para la construcción de una cancha sintética. Califican la tala como un atentado ambiental.

El concejal Robinson Montoya, aseguró que “es un llamado para evitar una masacre ambiental, a pocos metros de la Serranía de Las Quinchas. No es justo que se tengan que talar árboles habiendo espacios de la alcaldía donde se pueden construír sin necesidad de talar arboles”.

Por su parte, el alcalde del municipio Óscar Botero, aseguró en Caracol Radio que el proyecto cumple con todos los requisitos, que tiene la aprobación de todas las autoridades correspondientes, incluyendo el permiso de Corpoboacá.

“Es un proyecto gestionado con recursos de regalías ante el DNP, tenemos el permiso del aprovechamiento forestal de Corpoboyacá al día, todo está en regla, pero además, se hizo la respectiva socialización del proyecto con la comunidad, y seguiremos haciéndolo para escucharlos y hacer seguimiento. Cumpliendo con todo lo anterior, procedimos a dar inicio de obra, y vemos que la mayoría de la comunidad acepta la cancha para su aprovechamiento, lo que pasa es que es el concejal con muy pocos habitantes, los que están inconformes, pero lo importante es que tenemos todo en orden legal”, sostuvo en Caracol Radio el mandatario de los Puerto Boyacenses.

Sobre el bosque objeto de tala, el alcalde Botero puntualizó que “no son árboles nativos ni de jardín, son árboles que se pueden talar y no deberían estar ya ahí. Y lo que buscamos con el aprovechamiento de este espacio, es que la gente de ese sector rural, también tenga a acceso a este tipo de escenarios deportivos, tal y como lo tiene la gente del casco urbano o de otros lugares del país, no es más. Somos conscientes de que no estamos generando afectaciones ambientales”.

Pese a esto, el concejal Montoya, insiste con documentos en mano, que ese permiso de Corpoboyacá para adelantar la construcción de la cancha, ya estaría vencido.

“A la alcaldía ya se le venció el plazo para adelantar la construcción, razón por la cual, no podría intervenir, y seguimos oponiéndonos”, dijo el cabildante del Partido Verde.

La cancha sintética que no está en otro lugar del municipio, cuesta más de 400 millones de pesos, y tiene un tiempo de ejecución de 3 meses.

Los opositores de la construcción esperan que las entidades de control verifiquen paso a paso todo el proceso de obra.