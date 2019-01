Manizales mantendrá medida del pico y placa

A pesar de la apertura este próximo viernes 1 de febrero de la glorieta elevada en el intercambiador vial del sector de La Carola, la secretaría de tránsito de Manizales aclaró que se mantendrá la medida del pico y placa para la restricción vehicular en la ciudad.

El titular de esta dependencia, Carlos Alberto Gaviria Marín, señaló que en la zona seguirán las obras correspondientes a la segunda fase del proyecto, por lo que no es viable levantar la determinación.

“ El pico y placa seguirá en las avenidas Paralela, Santander y Kevin Ángel, ya que anexo al intercambiador se dará apertura a la construcción de tres puentes, lo que generará la reducción de carriles. Sería irresponsable por nuestra parte retirar estas disposiciones de control vial “ agregó.

Tenga en cuenta que no podrá circular con su vehículo por estos sectores de la capital caldense de acuerdo al último dígito de la matrícula así:

Lunes 1 y 2

Martes 3 y 4

Miércoles 5 y 6

Jueves 7 y 8

Viernes 9 y 0

Los horarios de prohibición son de 6:30 AM a 8:30 AM, de 11:30 AM a 2:30 PM y de 5:30 PM a 7:30 PM.