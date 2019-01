Colombia resta importancia a nota de Bolton

Según el diplomático, Francisco Santos, la nota de John Bolton que referenció el envío de cinco mil tropas a Colombia fue premeditada.

“Yo me moría de la risa porque un señor con la cancha de Bolton, un hombre que ha estado en Naciones Unidas, un hombre que tiene esa trayectoria, eso no le pasa, yo creo que era para lograr la reacción que logro pero ese mensaje no es para Colombia, ese mensaje es para Venezuela y ese mensaje lo que hace es reafirmar que estamos al final de esto…” manifestó, el Embajador de Colombia en Estados Unidos.

Francisco Santos, se refirió a la visita del Comandante del Ejército Sur de los Estados Unidos, General, Mark Stammer, “esa visita está coordinada hace tiempo… el General Stammer viene a Colombia, tres o cuatro veces el año, eso son visitas permanentes de cooperación que las tenemos hace muchísimos años a eso no hay que darle mayor trascendencia a eso…”

Ratificó que Colombia mantendrá permanente comunicación con Estados Unidos en temas binacionales y del restablecimiento de la democracia para Venezuela “me siento orgulloso de cómo esta diplomacia latinoamericana que muestra una madurez democrática fue la que asumió esta responsabilidad, reconoce la Asamblea, reconoce a Guaidó como el presidente interino… obviamente se van aferrar pero yo sí creo que estos es irreversible que logremos devolverle a Venezuela su futuro”.

Durante su recorrido por la zona de frontera, anunció ayudas internacionales para la asistencia de los migrantes venezolanos “una fundación americana muy importante que quieren permanecer, son muy privados, van a invertir mucho y es una fundación que tiene muchas conexiones y nos permite visibilizar el tamaño de la tragedia…”

El diplomático, visitó, entre otros lugares, la casa de Paso la Divina Providencia que atiende diariamente a más de 4 mil venezolanos con igual número de raciones de comida.