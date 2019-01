Jóvenes denuncian que fueron apuñalados por ser homosexuales en Boyacá

Los cuatro jóvenes agredidos denunciaron que en un acto homofóbico e intolerante, fueron atacados con arma blanca por un grupo de personas, en pleno espacio púbico de Chiquinquirá (Boyacá). Se quejan de que la justicia, dejó en libertad a sus agresores.

Andrés Castillo, una de las víctimas, narró los hechos en Caracol Radio: “cuando íbamos sobre una calle publica de Altos de la Alameda, cuando íbamos para la casa, un grupo de personas que sabemos son problemáticas en la ciudad, empezaron a lazar agresiones verbales contra nosotros. Intentamos ignorarlos pero cuando menos pensamos, uno de ellos se abalanzó sobre nuestra persona, nos golpearon, nos agredieron con armas blancas en la ceja, en varias partes del cuerpo. Las heridas no fueron profundas pero sí fueron significativas. Inmediatamente llegó la policía a auxiliarnos, de no haber sido por ese cuadrante, creemos que nos habían asesinado. Sin embargo, después de la atención policial, no sabemos por qué dejaron libres a nuestros agresores”.

Castillo aseguró que las autoridades, no recibieron la denuncia formal a las víctimas. “tanto la fiscalía como la policía nos dijeron que no era necesario realizar la denuncia, nosotros insistimos en que es necesario que nos recepcionen las denuncias contra esas personas, porque tememos por nuestra integridad de ahora en adelante. Sabemos que son personas peligrosas que tienen incluso monopolizado el control de esta zona residencial. Sentimos que no se vio la aplicación justa de la ley en nuestro caso, porque también aparecemos como judicializados”.

Por su parte, Caracol Radio consultó a las autoridades competentes sobre el abordaje judicial del caso.

Según la policía de Chiquinquirá, se trató de una riña en la que hubo agresiones reciprocas entre las dos partes. Aseguraron que los agentes de la ciudad dieron respuesta a los llamados de la comunidad con respecto a dicho altercado, y que en el operativo, 6 personas fueron judicializadas.

Los cuatro jóvenes miembros de la comunidad LGBTI, hacen un llamado a la aceptación por la diferencia, y a la tolerancia por la condición sexual particular, en esta región del país.