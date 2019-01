Destituido e inhabilitado por 12 años el exalcalde de Santana, Boyacá

La Procuraduría General de la Nación confirmó la destitución e inhabilidad general por 12 años al exalcalde de Santana (Boyacá) para el periodo 2012-2015, Jesús Antonio Barrera Fandiño, por irregularidades en un contrato de obra por valor de $136.778.804 de pesos.

El ente de control demostró que el disciplinado estableció condiciones restrictivas y discriminatorias que impidieron la libre concurrencia de oferentes en el pliego de condiciones dentro del proceso de selección abreviada de menor cuantía, adelantado con el objeto de adecuar y efectuar mantenimiento a los establecimientos educativos del municipio de Santana.

El Ministerio Público recordó que “la labor del disciplinado no se limitaba a un actuar formal dentro del proceso contractual, dado que sus funciones como representante legal y ordenador del gasto lo conminaban a garantizar que los oferentes concurrieran en igualdad de condiciones a la licitación pública”.

Para la Procuraduría no fueron de recibo los argumentos del defensor, quien explicó que Barrera Fandiño no estableció los requisitos habilitantes, dado que contaba con profesionales idóneos en el tema, “por lo que depositó su confianza en ellos” y por tanto no podía conocer que estos limitaban la concurrencia de oferentes.

Con este comportamiento se vulneraron el principio de transparencia consagrado en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, y el deber de selección objetiva previsto en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007.

La conducta del entonces mandatario fue calificada como gravísima cometida a título de culpa gravísima.

Esta decisión de segunda instancia fue proferida por la Procuraduría Regional de Santander.