Alcaldía de Medellín revela incumplimiento en condenas con casa por cárcel

El gobierno de Medellín denunció irregularidades detectadas entres los procesados y condenados por homicidios en esta ciudad que han recibido el beneficio de casa por cárcel pero los favorecidos incumplen esas medidas de los jueces.-

Las autoridades policiales de Medellín practicaron una visita a 127 personas condenadas por homicidios en Medellín y confirmaron que no estaban en sus viviendas cuando fueron requeridos.

La Secretaría de Seguridad de Medellín advirtió que esta denuncia de la Policía de inmediato fue remitida a los juzgados que emitieron las sentencias y los beneficios de detención domiciliarias para que revoquen esas medidas y los procesados sean enviados a centros carcelarios.

Según esa dependencia de la Alcaldía de Medellín, en esta ciudad hay unas 300 personas condenadas por homicidios y que recibieron casa por cárcel, pero casi el 50% de esos condenados “no cumplen la medida impuesta por los jueces del país”.

En esas investigaciones participaron unidades de la Policía Nacional, el CTI de la Fiscalía General de la Nación y elInstituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, con apoyo de la Alcaldía de Medellín y la Secretaría de Seguridad.

El secretario de Seguridad de Medellín, Andrés Felipe Tobón Villada, precisó que el 46% de los condenados por homicidios y con casa por cárcel, es decir 127 personas a quienes les hicieron verificación de su proceso al finalizar 2018, no estaban en los lugares que les fueron asignados purgar la condena.

Para el funcionario rector de la seguridad en Medellín, ese incumplimiento de las condiciones de reclusión penal también representa un peligro latente para la sociedad.

“Son más de 300 personas que están condenadas y que un juzgado decidió enviarlos para la vivienda. Esto está enmarcado en la legalidad colombiana, lo que no está enmarcado en la legalidad es el incumplimiento de estos bandidos, que después de comprobárseles el delito de homicidio no solamente se van para la casa, sino que se escapan y habitan la calle como si no existiera ningún tipo de justicia en el escenario colombiano. Es decir, la Policía hace su trabajo, la Fiscalía hace su trabajo y a la hora de verificar el cumplimiento de la condena nos damos cuenta que el 46 % no cumple”, relató el señor Tobón Villada.

La verificación de estas condiciones penitenciarias fue acompañada por el Inpec, encargado de la supervisión de los condenados.

Debido a esta irregularidad, los beneficiados con detención domiciliaria serían trasladados a centros penitenciariosde esta ciudad o en otras ciudades del país.