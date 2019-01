La economía y la política hacen parte del Hay Festival Cartagena 2019

Para la XIV dición del Hay Festival Cartagena, la ciudad amurallada recibirá a algunas de las más importantes figuras de la política y la economía latinoamericana y mundial. Debatirán las tramas más relevantes de la actualidad desde una variedad de posiciones, destacando una vez más la diversidad de puntos de vista que alberga el festival. Temas controversiales como la migración en América Latina, el ascenso de las industrias creativas cómo estrategia de desarrollo y las nuevas retóricas de la política estadounidense son solo algunos de los que serán explorados por los invitados del festival.

Entre estos se encuentra la economista estadounidense Deirdre McCloskey, que hasta el momento ha escrito 17 libros y más de 400 artículos sobre temas tan variados como teoría e historia económica, el feminismo y la estadística. En su último libro, Bourgeois Equality: How Ideas, Not Capital or Institutions, Enriched the World, McCloskey expone, mediante un estudio de la historia social y económica de Europa, el indiscutible valor de las ideas, que según la autora han impactado el desarrollo económico de la región más profundamente que las instituciones que lo han supervisado.

McCloskey, que ahora es una distinguida profesora de economía, historia, inglés y comunicaciones en la Universidad de Illinois en Chicago, estará hablando sobre su libro junto con Alejandro Gaviria en la charla titulada Cómo las ideas enriquecieron el mundo durante la jornada inaugural del festival.

Por otro lado, en Cartagena estará Nir Hindi, un emprendedor israelí que se ha dedicado a unificar el mundo de la tecnología y los negocios con el mundo del arte. Es fundador de The Artian, una compañía dedicada a la promoción de la innovación y la creatividad entre las empresas de cualquier industria. Así, Hindi ha logrado que se reconozca el potencial del arte para mejorar las dinámicas internas de las empresas, dejando ver que quizás estos dos mundos no son tan diferentes.

También estará exponiendo el publicista Eugenio García, una de las mentes responsables de dirigir la histórica campaña por el ‘No’ durante el plebiscito que acabaría la dictadura de Pinochet en Chile. Para él, esta campaña publicitaria no solo cambió al país, sino que inventó una estética y una estrategia que nunca había sido utilizada para la promoción de movimientos sociales.

Juntos, García y Hindi estarán hablando sobre las industrias creativas y la ya reconocida economía naranja, que se podrá disfrutar en el conversatorio La esperanza de la economía naranja con David Melo el viernes 2 de febrero.

Paralelamente, el festival también tomará a la discusión y análisis político como tema central de los conversatorios que tomarán lugar en la ciudad amurallada. El fenómeno migratorio venezolano, que ha acaparado titulares alrededor del mundo, además de la enorme caravana migrante centroamericana, serán los temas de uno de los conversatorios que más dará de que hablar en esta edición del Hay Festival Cartagena.

El galardonado periodista peruano Gustavo Gorriti, el director de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano Jaime Abello y una de las periodistas más influyentes de Venezuela, Luz Mely Reyes, explorarán la cuestión migratoria a profundidad con el español Jacobo García en la charla Alerta migración el sábado 2 de febrero.

Se sumará también el reconocido abogado Philippe Sands, que ha jugado un rol fundamental en algunos de los juicios más importantes de la historia en materia de derecho internacional. Por medio de su cargo en la Corte Penal Internacional de La Haya, Sands ha participado en juicios alrededor de la dictadura de Pinochet, la guerra de Yugoslavia y el genocidio de Ruanda.

Asimismo, estará el director general de The New York Times, Mark Thompson. Además de su compromiso con la adaptación del medio al contexto digital, Thompson también se destaca por su análisis político. En su libro titulado Sin palabras: ¿qué ha pasado con el lenguaje de la política?, Thompson entra en detalle acerca de como los cambios sociales, políticos y tecnológicos de este siglo han alterado profundamente la manera en la que se construyen los discursos políticos a nivel mundial.

A Sands y Thompson se les sumará Sarah Churchwell en el conversatorio El fracaso de la democracia, el viernes 1 de febrero. Churchwell se ha destacado por su minucioso análisis de la política estadounidense, que en su último libro Behold, America: A History of America First and The American Dream, se lleva al máximo para desentrañar el verdadero significado del proverbial ‘sueño americano’.