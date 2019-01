"No permitiremos que la violencia sea un chantaje": Presidente Iván Duque

Durante su presencia en Cartagena como parte del foro Semana, el presidente de la República, Iván Duque, aseguró que el gobierno nacional ayudará a todas las personas que quieran buscar la paz a través de buenos hechos y sin terrorismos. Sin embargo, el jefe de Estado volvió a arremeter contra el ELN expresando que su mandato no permitirá que la violencia sea un chantaje para buscar la paz engañando al país.

"Me ratifico en una cosa, hay que perseverar en la búsqueda de la paz, pero no podemos permitir que la violencia sea el chantaje para ganarle el oído al estado. No podemos aceptar que ningún acto de esos sirva para legitimar una posición", sostuvo el mandatario.

El presidente destacó que el ELN en los últimos 23 años ha cometido 5 mil secuestros, 100 asesinatos y 400 actos terroristas.

De otro lado el jefe de Estado, se refirió también a las amenazas a líderes sociales revelando que de acuerdo a investigaciones hechas por la Fiscalía, el 50 por ciento de esas amenazas provienen de grupos armados ilegales.

"Muchos de esos grupos están detrás de los asesinatos a líderes sociales: Clan del Golfo, Caparrapos, Los Peludos, Los Pachenca, ELN; y así me podría quedar enumerando en cada una de las regiones", agregó.

Cabe recordar que el presidente Duque estará en el municipio de El Carmen de Bolívar este 7 de febrero en la mesa por la vida, junto al procurador general de la nación, Fernando Carrillo y otras autoridades.