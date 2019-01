Sí hubo irregularidades de guardias en la cárcel: director de El Bosque

Aunque el secretario de Gobierno de Barranquilla, Clemente Fajardo, aseguró que en ningún momento se registraron preferencias al interior de la Cárcel Distrital El Bosque, al ex rector de la Universidad Autónoma del Caribe, Ramsés Vargas Lamadrid y a ningún otro recluso, el director de ese centro de reclusión, José Gordillo, indicó en diálogo con Caracol Radio, que sí se han registrado irregularidades.

"En las cárceles administradas por el Distrito de Barranquilla no hay ningún trato preferencial para ninguno de los internos. Todas las celdas son idénticas, no hay ninguna que tenga aire acondicionado, no tienen televisores. Cada uno de los internos están recluidos en las mismas condiciones como los demás", aseguró Fajardo.

Agregó el funcionario que los entes de control verifican semanalmente las condiciones de las cárceles como la Defensoría del Pueblo, Contraloría, Procuraduría. "Ellos nos vigilan y somos susceptibles de investigaciones disciplinarias".

Fajardo pidió a la opinión pública "tener la total tranquilidad que no ha habido trato preferencial y que "los cambios de guardia y movimiento de personal son totalmente normales".

A su turno, el director de la Cárcel Distrital El Bosque, José Gordillo, señaló que sí se registraron cambios en el personal por "actividades irregulares".

Indicó Gordillo que los guardias permitían visitas en horarios no establecidos entre familiares, abogados y funcionarios públicos a reclusos, así como el ingreso de elementos tecnológicos no autorizados.