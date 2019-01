No hay plan de vulnerabilidad del volcán Cerro Machín: geólogo experto

Geólogos de la Universidad del Quindío alertan por falta de estudios de vulnerabilidad en esa región, ante una posible emergencia del volcán cerro Machín

Justamente el geólogo Armando Espinosa dijo que luego de la solicitud que hizo la Procuraduría a la alcaldía de Armenia sobre las medidas tomadas para hacerle frente a una posible emergencia generada por ese volcán que está el Quindío y el Tolima, se espera se diga la verdad, pues estudios no existen, lo cual el geólogo dijo que es preocupante, toda vez que las alertas se han ido encendiendo dese hace muchos años y las autoridades sólo se han limitado a desvirtuar las afirmaciones, quiere decir que acá no habría como responder en caso de una erupción Dios no lo quiera.

El experto dijo que la Universidad del Quindío empezó a hacer un diagnóstico, pero se requiere el apoyo del Sistema Nacional para la atención de emergencias, pues de lo contrario no se llegaría a ningún lado.