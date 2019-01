Martes 29 de enero, las noticias más importantes de Armenia y el Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Técnicos de Empresas Públicas de Armenia darán a conocer hoy la situación de la calidad de agua que está llegando a la planta de tratamiento para establecer si sigue suspendido el servicio del vital líquido en la ciudad o se reestablece en algunos sectores

El gerente de EPA, Gonzalo García explicó que están a la espera del informe de laboratorio para determinar las acciones a seguir que afectan a los 300mil habitantes de la capital del Quindío, espere información en minutos.

Mientras en Armenia, un grupo de ciudadanos y líderes sociales protestaban y anunciaban demandas contra el nombramiento de Luisa León como defensora del pueblo del Quindío, en Bogotá se cumplía su posesión como defensora.

Cesar Arias vocero de Redepaz uno de los protestantes explicó que están preparando tres demandas, dos penales y una disciplinaria contra esta decisión y contra el defensor nacional del pueblo, Carlos Negret porque este nombramiento dicen va en contra vía de los derechos humanos.

Geólogos de la universidad del Quindío alertan por falta de estudios de vulnerabilidad en esa región, ante una posible emergencia del volcán cerro Machín…

Justamente el geólogo Armando Espinosa dijo que luego de la solicitud que hizo la Procuraduría a la alcaldía de Armenia sobre las medidas tomadas para hacerle frente a una posible emergencia generada por ese volcán que está el Quindío y el Tolima, se espera se diga la verdad, pues estudios no existen,

El experto investigador manifestó que esta situación es preocupante, toda vez que las alertas se han ido encendiendo dese hace muchos años y las autoridades sólo se han limitado a desvirtuar las afirmaciones, quiere decir que acá no habría como responder en caso de una erupción Dios no lo quiera.

El experto dijo que la universidad del Quindío empezó a hacer un diagnóstico, pero se requiere el apoyo del Sistema Nacional para la atención de emergencias, pues de lo contrario no se llegaría a ningún lado.

El alcalde de Armenia, Oscar Castellanos dijo que si el viaje a Turquía programado para mediados de febrero en compañía de 10 concejales no tiene una agenda económica, comercial y estratégica para región podría estudiar la posibilidad de no realizar el viaje cuyos costos los asume el gobierno turco.

Camufladas en fundas y medias eran transportadas 13 serpientes que fueron introducidas al país de forma ilegal y que serían comercializadas en el mercado negro, en el operativo la policía de tránsito del Quindío capturó a una persona en el puesto de control de la herradura en La Tebaida.

Mónica Jaramillo, funcionaria encargada del área de Fauna Silvestre de la Corporación Autónoma Regional del Quindío explicó que en total recuperaron cinco pintón bola laser pastel, cinco pitón regiuos, una pitón albina, una boa esmeralda y una anaconda o guio negro.

El director de la Unidad de la gestión de riesgo, Faber Mosquera indicó que a pesar de que estemos en fenómeno de niño no quiere decir que no se presenten lluvias aisladas como las que se han registrado en este mes, sin embargo, dijo que no se puede bajar la guardia en la prevención por las altas temperaturas y la posibilidad de incendios forestales.

En el 2018, la defensoría del pueblo tramitó 52 rutas de protección contra líderes sociales amenazados, y en lo que va del 2019 ya han realizado siete rutas de protección por amenazas a líderes sociales, de víctimas, líderes comunales entre otros.

Maicol Martínez líder de la mesa departamental de victima dijo que es muy preocupante la situación de amenaza y vulneración de los derechos de los líderes que siguen siendo amenazados en la región.

Armenia amaneció sin el servicio de agua, Empresas Públicas ordenó suspender el vital líquido para los 300.000 habitantes por prevención debido a alteraciones en la calidad del agua que llega a la planta de tratamiento

Gonzalo García Rivera, gerente de EPA explicó que, aunque es consciente que es una decisión difícil, la suspensión es por prevención, como medida de protección a la salud pública, se espera que sobre las 6 de la mañana haya reporte técnico sobre la situación del agua y determinar a qué hora se reestablece el servicio

Ya son 6 los homicidios en el municipio de La Tebaida en lo que va del 2019, el último caso se presentó en las últimas horas donde fue asesinada una mujer de 33 años de edad, identificada como Diana Lucía González en el barrio La Estación del edén tropical del Quindío por desconocidos que le dispararon en varias oportunidades.

La Policía capturó en el Quindío a un entrenador de futbol, que le pagaba a menores de edad para que tuvieran relaciones sexuales con él

Se trata de un hombre de 51 años de edad que era requerido por el Juzgado primero promiscuo municipal del municipio de La Tebaida, al sur del Quindío, en donde fue detenido y señalado por el delito de actos sexuales con menor de 14 años, por hechos ocurridos en el año 2017, además porque presenta antecedentes por este mismo delito cometidos en los años 2006 y 2007

el hombre que se desempeñaba como entrenador deportivo fue dejado a disposición de la Fiscalía 5 Seccional CAIVAS, para que responda por el delito de acto sexuales con menor de 14 años

FedeAguacate reconoció que se cometieron errores al inicio de la siembra de los cultivos de la fruta en el Quindío

Justamente el presidente de este gremio Diego Aristizabal quien estuvo como invitado en el programa Hoy por Hoy de Caracol Radio dijo que algunos productores si cometieron errores en la adecuación de vías y en las construcciones de bodegas, al no hacer las solicitudes correspondientes a la CRQ,

además, el líder gremial destacó que las plagas de los cultivos de aguacate Hass no se están combatiendo con agroquímicos, sin descartar que se usan, pero dejando en claro que el sector no es el más contaminante, solamente que ha sido satanizado.

En febrero se trasladaría la personería de Armenia hacia la antigua estación de ferrocarril

Así lo dijo la personera de la capital del Quindío Juliana Victoria Ríos, luego de aprobarse en el concejo municipal el proyecto que faculta al alcalde de la ciudad, entregar en comodato un espacio al ministerio público para que funcione, toda vez que dicha entidad al año está gastando más de 100 millones de pesos en arrendamiento.

El ministerio de trabajo activó el registró único del trabajo para evitar que los ciudadanos venezolanos no sean explotados laboralmente

Los voceros de la asociación de volqueteros le solicito nuevamente al alcalde de Armenia la necesidad de la escombrera para la ciudad toda vez que ellos son uno de los sectores más afectados por esta situación.

Durante el primer semestre del 2018 se presentaron 149 casos de VIH y Sida en el Quindío, donde la mayoría de los afectados fueron hombres.

Por un valor de 2449 millones de pesos, la gobernación del Quindío adjudico a la empresa Granadina de Vigilancia Ltda. El contrato para la vigilancia, seguridad privada y seguridad integral para las instituciones educativas y sus sedes oficiales del departamento.

Esta semana la empresa Multipropósito de Calarcá, iniciará la poda de 40 árboles del parque principal del Corregimiento de Barcelona, especies forestales que tienen necesidades de manejo por ramas excesivas, secas, enfermas y con riesgo de caer.

Giovanni Alejandro Marín Salguero, Ingeniero Mecánico, Caficultor y Barista es el nuevo coordinador del El Clúster de Cafés Especiales del Quindío