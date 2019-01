FedeAguacate reconoció que se cometieron errores en Quindío

Justamente el presidente de la Federación Nacional de productores de Aguacate Diego Aristizabal quien estuvo como invitado en el programa Hoy por Hoy de Caracol Radio dijo que algunos productores si cometieron errores en la adecuación de vías y en las construcciones de bodegas, al no hacer las solicitudes correspondientes a la CRQ, además el líder gremial destacó que las plagas de los cultivos de aguacate hass no se están combatiendo con agroquímicos, sin descartar que se usan, pero dejando en claro que el sector no es el más contaminante, solamente que ha sido satanizado, pues en el agro hay más productos que utilizan agroquímicos de gran potencia.

“Con la CRQ se creó una hoja de ruta que nos enseña a mirar en cada predio, cual es la situación que genera limitaciones, para que nosotros mismos sepamos acatarlo y como debemos actuar. El tema de la aplicación de agroquímicos, la comunidad si puede estar tranquila que nosotros no nos excedemos, pues venimos trabajando en una fábrica de bio-insumos, para crear unos organismos que eviten acabar con los suelos, estamos comprometidos en minimizar los impactos”, dijo Diego Aristizabal.

El líder gremial señaló que en el Quindío hay 2.300 hectáreas de aguacate hass sembradas de las cuales 1.000 están en producción y de donde se ha logrado exportar 200 contenedores con alrededor 5.000 toneladas de la fruta.