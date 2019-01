Quejas por incumplimiento del programa de sustitución de cultivos

Varias quejas han expresado las familias que firmaron un acuerdo con el gobierno nacional para la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en varias subregiones de Antioquia. Aseguran que la situación económica de los últimos días es bastante apremiante y por la demora en la entrega del subsidio de alimentación.

Uno de los representantes de estos campesinos cultivadores; aseguró que no les han cumplido en el pago de los aportes económicos en las fechas establecidas y tampoco les han entregado insumos para sustituir los sembrados de hoja de coca y poder subsistir.

“Si el campesino reincide no es porque quiera, si no que el campesino vivía de la coca y tiene ese espíritu de cultivado y no le están cumpliendo, entonces va a seguir cultivando porque es lo único le da el sustento a siete u ocho horas de camino del pueblo”, dijo José David Hernández, coordinador de Coccam Antioquia.

Puso como ejemplo el municipio de Anorí, recalcó es donde se han erradicado más hectáreas por familia en el país. Desde hace 8 meses que iniciaron ya son Mil 400 hectáreas erradicadas.

“El gobierno nacional está dando el sustento alimentario muy atrasado y no hay proyectos productivos. El campesino que va hacer de aquí a cuatro meses con esa zozobra de que comer, si no tiene un proyecto que le reemplace lo que siembra ilícito”, recalcó el coordinar Caccom.

Hace algunos días recibieron el cuarto pago, después de una espera de cinco meses, pero ya las deudas adquiridas los dejan nuevamente sin dinero y en una situación de vulnerabilidad con los grupos ilegales, especialmente en el norte, nordeste y bajo Cauca de Antioquia.