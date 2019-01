UniAndes le guardará cupo a estudiantes de 'Generación E'

A raíz de la polémica que se desató luego de que la Universidad de los Andes les anunciara a 46 estudiantes que habían sido admitidos en el programa de medicina pero no habían sido matriculados, la institución señaló en un comunicado que “aunque los cronogramas de la Universidad y el Icetex no coincidieron, los estudiantes que no lograron matricularse tendrán su cupo asegurado para el segundo semestre de 2019”.

La entidad ratificó su apoyo al programa ‘Generación E’ permitiendo el acceso al mayor número de beneficiarios posibles, ofreciendo a los estudiantes implicados, la opción de adelantar materias del programa de medicina gratuitamente. Sin embargo, solo el 93% de las familias involucradas aceptaron la oferta.

La universidad informa, que actualmente cerca de 250 estudiantes de ‘Generación E’ se encuentran matriculados y están estudiando en las diferentes facultades de dicha Universidad.